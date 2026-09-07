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Cumhuriyetçi ve Atatürkçü Ahmet Güryüz Ketenci'yi kaybettik
Alev Coşkun
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Cumhuriyetçi ve Atatürkçü Ahmet Güryüz Ketenci'yi kaybettik

07.09.2026 09:44
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Ahmet Güryüz Ketenci, devrimci kimliğiyle, özellikle 1960 sonrası gençlik hareketi içinde etkin rol oynamış önemli isimlerden biriydi.

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O dönemde çok önemli bir gençlik kuruluşu olan Türkiye Milli Talebe Federasyonu (TMTF) Genel Başkanlığı’nı yaptı; ayrıca Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı Genel Yönetim Kurulu’nda görev aldı ve Türk Devrim Ocakları Genel Başkanlığı’nı üstlendi.

1938 yılında Çayeli’de doğan Ketenci, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ketenci, 1990’larda siyasi faaliyetlerde etkin olarak görevler aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı. 20 ve 22. dönemlerde CHP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı. O, gerçek bir Atatürkçü, gerçek bir cumhuriyetçi ve gerçek bir devrimciydi.

Yeri doldurulamayacak bu değerleri ne yazık ki birer birer yitiriyoruz.

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