Galatasaraylıların ‘Yıldız Ağabey’ini yitirdik

15 Şubat 2022 Salı

Bu fani (gelip geçici) dünyadan bir güzel insan daha geçti. Galatasaray Lisesi’nin efsane müdürü, Galatasaray Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Yıldızhan Yayla sonsuza yürüdü. Bir Cumhuriyetçi, bir çağdaş hukukçu Galatasaray Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Yıldızhan Yayla’yı yitirdik.

Prof. Dr. Yıldızhan Yayla, 1937 yılında Ödemiş’te doğdu, ilköğrenimini Ödemiş’te yaptı. Galatasaray Lisesi’nden 1956 yılında mezun oldu. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde öğrenimini sürdürdü ve ünlü hocaların hocası Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar’ın kürsüsünde kamu hukuku üzerine doktorasını tamamladı.

KURUCU REKTÖRLÜK

İstanbul Hukuk Fakültesi’nde 1974 yılında doçent, 1982 yılında profesör, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1987 yılında, 50 yaşında en verimli döneminde Galatasaray Lisesi Müdürü oldu. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı’ndan Galatasaray Lisesi Müdürlüğü’ne geçiş bir “rütbe tenzili” değil, Galatasaray ruhunun simgesi Yıldızhan Hoca için en büyük “rütbe” idi. Mezun olduğu lisenin müdürlüğü, kendisi için paha biçilmez değerde ulvi bir görevdi.

Beş yıl sonra, 1992’de Yıldızhan Hoca, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumları Başkanlığı’na getirildi. Galatasaray Üniversitesi’nin kurucu rektörlüğünü yaptı ve rektörlük görevi 2000 yılına kadar devam etti.

ÇOCUKLUK ARKADAŞIM...

Yıldızhan Hoca, gerek lise müdürlüğünü, gerekse Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’nü, kendisinden bir yaş büyük Galatasaraylı ağabeyi Prof. Dr. Erdoğan Teziç’e devretmişti. İşte kadimden beri yürüyen Galatasaray ruhu budur.

Yıldızhan Yayla, benim Ödemiş’ten çocukluk arkadaşımdır. Aynı mahallede büyüdük. Babası hukukçu İbrahim Yayla, etkin ve karizmatik bir kişiydi. Ödemiş’e yargıç olarak gelen İbrahim Yayla, Ödemiş’te kalmış. Atatürk ilkelerine içtenlikle bağlı, Ödemiş Halkevi Başkanı’ydı. Herkesin İbrahim Ağabeyi’ydi. Yıldızhan’ın Cumhuriyete bağlılığı babasından kendisine kalmıştı.

Şakaklarında hafif beyazlamış siyah gür saçları, etkileyici gözleri, derin hukuk bilgisi, toplumsal yaşam birikimi ve içtenlikli konuşma yöntemiyle Prof. Dr. Yıldızhan Yayla, karizmatik bir kişiliğe sahipti.

Galatasaray Liselilerin efsane “Yıldız Ağabey”iydi. İdare hukukunun duayen hocasıydı. Bilgili, deneyimli, dengeleri koruyan çok etkin bir yönetici, öğrencilerin çok sevdiği hocasıydı.

Galatasaray camiasının, idare hukuku ve kamu hukuku alanının başı sağ olsun. Çağdaş Türk toplumunu özleyen Atatürkçülerin başı sağ olsun. Sevenlerinin, akrabalarının, evlatlarının başı sağ olsun.

Sevgili çocukluk arkadaşım, Ödemiş’in Yıldızhan’ı, güle güle...