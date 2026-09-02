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Kesintisiz 60 yılını Cumhuriyet’e adadı
Alev Coşkun
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Kesintisiz 60 yılını Cumhuriyet’e adadı

02.09.2026 04:00
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Şükran Soner gazetecilik yaşamının tüm aşamalarını Cumhuriyet gazetesinde geçirdi. Cumhuriyet gazetesinde 1966 yılından bugüne 60 yıl kesintisiz olarak çalıştı.

Muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü ve sütun sahibi olarak yazarlık yaptı. Şükran Soner bir Yugoslav göçmeniydi. Göçmenliğin ne demek olduğunu ve Yugoslavya’nın emperyalist devletler tarafından parçalanmasını daima yazdı ve hatırlattı.

Emekçilerin haklarını ömür boyu savundu. Şükran Soner, Cumhuriyet Vakfı’nın kuruluşundan bugüne daima vakfa sadakatle bağlı kaldı. Uzun yıllar vakıf yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Cumhuriyet gazetesinin karşı karşıya kaldığı her olayda gazetenin ve Cumhuriyet Vakfı’nın yanında yer aldı.

Sevgili Şükran Soner, seni daima sevgi ve saygı ile anacağız. Seni unutmayacağız.

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