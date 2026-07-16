Bir asır önce Kurtuluş Savaşı’nda o denli şeyden kurtulmuştuk ki, bu savaştan sonra kurtulamadıklarımız yüzünden bugün bu savaşın ismi okul kitaplarımızdan çıkarılıyor. Peki bugüne dek nelerden kurtulamadık da bu noktaya geldik? Bu yazı buna ilişkin bazı tespitler ve kurtuluş yöntemi için kaleme alınmıştır.

KURTULAMADIKLARIMIZ

Seyirci duruşundan kurtulamadık! Çünkü mücadelenin doğuracağı sonuçlara katlanmak yerine, olup biteni uzaktan estetize eden bir gözlemci olmakla yetindik hep!

Bu gözlemci bilincinden kurtulamadık! Çünkü her türlü bağlanmayı “tarafgirlik” diye damgalayan rölativist reflekslerin kolaycılığında, kurulan her ilişkinin sorumluluğunu atanlardan olduk rahatça!

Rölativist refleksin ardına sığındığımız bürokratik usulden de kurtulamadık. Çünkü eylemin etik ağırlığını, prosedürün mekanizmasına devrederek kendi vicdani yükümüzden sıyrılmanın yolunu bulduk her seferinde!

Sıyrılma yolunu açan bu söylemlerden de kurtulamadık hiç! Çünkü teknik jargona sarılmak, söylenenin ardındaki etik çağrıyı duymazlıktan gelmek için en ustaca taktikler geliştirdik durmadan!

Taktiksel ferahlıktan hiç kurtulamadık! Çünkü her şeyin “karmaşık” olduğunu haykıran tavırlarla basitçe yapılabilecek iyilikleri bile eylemsizliğe mahkûm ettik zihinlerimizde!

Bu tavırların beslediği tarihsel kadercilikten de kurtulamadık! Çünkü geçmişin belirlediği zincirlerden söz ederken, işte tam o anda zincirleri biraz olsun gevşetme cesaretini göstermekten kaçındık hep!

Tarihsel kaderciliğin felç ettiği iradeyi erteleyen ütopik hayalcilikten de kurtulamadık! Çünkü kusursuz bir gelecek kurmadan önce şimdiki en küçük adımı atmayı hep “yetersiz” buluverdik süratle!

Kusursuzun bekçiliğini üstlenen mağduriyet anlatısından da kurtulamadık hiç! Çünkü “Her seferinde sistem kazanıyor” diyerek kendi eylem gücümüzü gönüllüce teslim etmenin bir yolunu bulduk ve teslimiyeti derin bir hakikat olarak benimsedik!

Teslimiyeti hakikat kılan entelektüel gösterişten bir türlü kurtulamadık! Çünkü erdemli görünme kaygımız, gerçekten erdemli olmanın getirdiği yanlışlanma riskine üstün geldi yaşamlarımızda!

Ve entelektüel gösterişin sorumluluğu öteleyen en kestirme yolu “gelecek kuşaklara emanet” söyleminden de kurtulamadık! Çünkü emaneti bugün teslim almanın tamiri zor yükünden kaçtık hep!

Bu öteleme pratiğinin en sofistike biçimi olan salt eleştiri konumundan da kurtulamadık! Çünkü eleştirinin arkasına gizlenerek, eleştirdiğimiz her şeyin yerine hiçbir yeni taş koymamanın rahatlığına alıştık!

Salt eleştirinin kendi meşruiyetini sürekli yenileyen döngüsünden de kurtulamadık! Çünkü bu döngüyle eleştiriyi bir amaç hâline getirerek eylemi sürekli erteleme olanakları bulduk!

Sığ eğitim anlayışlarından hiç mi hiç kurtulamadık! Çünkü sorgulamayı değil, itaati ödüllendiren zihinlere güvendik hep!

Dar dil kalıplarından kurtulamadık! Çünkü kavramları taşıyacak, kavramlarla tartışacak sözlerle değil; gündelik prangaları aşmayan, onları her seferinde yeniden üreten sözlerle yaşamayı seçtik durmadan!

Kendi gerçekliğimizi anlama korkusundan da kurtulamadık! Çünkü yurttaş olma sorumluluğu yerine korunaklı, konforlu yaşayıcılar olmaya kafa yorduk hep!

Eğitimi dar bir memuriyet basamağına indirgeyen zihniyetten hiç kurtulamadık! Çünkü sorgulayan, direnen, mücadele eden bireyler olmamızı isteyen öğretmenlerimize değil, risk almadan “garantili bir iş” kapmamızı salık veren büyüklerimize kulak verdik hep!

Kaskatı bir güvence arayışından hiç kurtulamadık! Çünkü bilgiyle, bilmeyle, öğrenmeyle yaşamayı öğretenleri değil, sınav kazanma taktiği satanları dinledik hep!

Ve bütün bu kurtulamayışların altında yatan asıl mesele olan cehaletten de karanlıktan da hiç kurtulamadık! Çünkü eğitimi bir sorun cehaleti bir mutluluk olarak düşündük hep!

Cehalet, bilinmeyenin karanlığı değil; tam da bildiklerimiz karşısında sorumluluk almayı reddeden iradenin, bu reddiyeyi nihai bir kader gibi sunmasıdır. Cehalet, yalnızca bilgisizlik değil; edindiğimiz bilgiyi ortak iyiliğe, adalete ve özgürlüğe dönüştürememe hâlidir. Ve bu hâl, her seferinde meşruiyetini tazeleyerek bizi kuşatmaya devam etti, ediyor…

İşte bu cehalet hali, en yakıcı karşılığını “hainlik” meselesinde buluyor bugün.

Hainlerden de bu yüzden kurtulamadık! Çünkü onları hep dışarıda, “öteki” tarafta aradık; oysa hainlik, kendi safımızda, sessiz kalanlarda, söyleyip de yapmayanlarda, bildiği hâlde susanlarda ortaya çıkan bir gerçektir; biz bu gerçekle yüzleşmeyi ne yapıp edip hep erteledik!

Ve korkularımızdan, korkulardan da kurtulamadık! Çünkü korkuyu yenmek yerine onu meşrulaştıracak gerekçeler ürettik; sokakta, okulda, evde, iş yerinde korkuyu bir “tedbir” gibi paketledik ve cesareti akılsızlıkla eş anlamlı kıldık!

Bu yüzden ikiyüzlülerden de kurtulamadık! Çünkü ikiyüzlülüğü yalnızca başkalarının ayıbı saydık; kendi söylemimizle eylemimiz arasındaki uçurumu görmemekte ustalaştık ve her eleştirimizin ardına, bizi de kapsayan bir aynayı koymaktan özenle kaçındık!

Ve yalanlardan da kurtulamadık! Çünkü gerçeği söylemenin bedelini çok ağır hesaplarken, yalanın konforunu ucuz bir kurtuluş sandık; böylece her hakikat çağrısını “naiflik” diye nitelendirip kendi yalanlarımızı utanmadan “olgunluk” diye sunduk!

Kayıtsızlıktan asla kurtulamadık! Çünkü kayıtsızlığı tarafsızlıkla karıştırdık; bir yanıp sönen adaletsizliğe omuz silkmeyi “makul olan” zannettik ve en çok da bu kayıtsızlığımızı koruyabilmek için öfkelileri “aşırı” ilan ettik!

Sıradanlaşmış kötülükten kurtulamadık! Çünkü kötülüğün ancak canavarca biçimlerini tanıdık; oysa kötülük en çok, “herkesin yaptığı” diye tekrarlanan küçük ihanetlerde, rutinleşmiş ihmallerde, tekrarlanmış adaletsizliklerde büyüdü ve biz bu büyümeyi fark etmemek için gözlerimizi hep kaçırdık, hep kapadık!

Lanet olsun! Kendi yansımamızdan bile kurtulamadık! Çünkü eleştirdiğimiz her yapıda, sorumlu tuttuğumuz her kişide, aslında kendi çekingenliğimizin, kendi teslimiyetimizin, kendi gönüllü körlüğümüzün yüzüne bakmaktan korktuk ve bu korkuyu “gerçekçilik” perdesiyle süsleyerek yıllarca ve yıllarca bıkmadan yaşadık!

Ve işte, bir asır önceki o büyük kurtuluşun ardından kurtulamadıklarımız yüzünden bugün, o savaşın adını okul kitaplarından çıkaracak noktaya geldik. Ama şimdi etimizi delip geçip kemiğimize dayananın ne olduğunu her birimiz hissediyoruz! Şimdi Kurtuluş Savaşı’nın adının neden başka bir şey değil de “kurtuluş” olduğunu kara kara düşünüyoruz!

KURTULUŞ SAVAŞI’NA DEVAM ETMEK

İşte tüm bu kurtulamadıklarımız, zihinlerimizin koridorlarına sinmiş o ağır suskunluktur. Kurtulamadıklarımız, zihinlerimizi çürüten bir teslimiyetin, adaletsizliği kanıksayan bedenlerimizin ta kendisidir!

Eşitlik ve özgürlük bir talep değil, adil ve sürdürülebilir bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Gelecek, ileride bizi bekleyen bir kurtuluş değil, zaten bugünümüzde olan bir gerçektir; bekleyemeyiz! Bekleyerek bugünleri geçiremeyiz! Kurtulamadıklarımızdan kurtuluş, ilkelerin tavizsiz uygulanışı ve yaşamlarımızı boğan bu yapılar karşısında net bir konum alışla başlar. Konumunuzu alın, mücadeleye katılın!

1924'te, daha cumhuriyet bir yaşındayken çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu, cehaletten kurtulmak ve eğitimi, sarayın ve vakıfların dağınık gölgesinden kurtarıp kamusal bir gelecek tasavvuruna dönüştürmek için atılmış dev bir adımdı. Bugün Kurtuluş Savaşı’mız devam ediyor ve o dev adımı daha ileri taşımak için her birimizin minik adımlarıyla yürümesi gerekiyor.

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Eylemediğiniz hiçbir şeyi konuşmayın, konuştuklarınızı eylemeden yaşamayın!