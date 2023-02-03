Laiklik nerede?

03 Şubat 2023 Cuma

Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni yayımlandı. Millet İttifakı ve mutabakat metni konusunda düşünce açıklarken, içinde bulunduğumuz ortamı doğru değerlendirmek gerek. Mutabakat metni 23 Ocak 2023’te Türkiye’nin 20 yılı aşkın süre kesintisiz AKP iktidarı altında yaşadıktan sonra, 14 Mayıs 2023’te sandık başına gitmeye hazırlandığı bir dönemde yayımlanmıştır. Türkiye’de bütün seçimler kritik olduğundan ve hemen hepsinde seçmenin baştaki iktidardan yaka silkerek, “Şundan bir kurtulsak!” saplantısı içinde bulunduğundan, yalnızca seçimin ne kadar önemli ve yaşamsal olduğunu belirtmek durumun vahametini anlatmaya yetmeyecektir. 20 yıllık kesintisiz AKP iktidarı döneminde, Aydınlanmacı laik, demokratik Cumhuriyetin bütün kurum ve kavramları çöktürülmüş, tarımı, ekonomisi, birlik ve beraberlik duygusu, milli eğitimi, yurttaşlar arası dayanışma mekanizmaları, toplumun bütün ortak değerleri iflas etmiştir. Bu sonuca, acemi yöneticilerin yanlış politikaları yüzünden duçar olunmuş değildir.

Her şey, Aydınlanmacı laik Cumhuriyete bütünüyle karşı olanların bilerek, isteyerek, adım adım, yürüttükleri kasti politikalarla varılmıştır.

***

Demokrasiyle laik Cumhuriyet aynı anda saldırının hedefleri haline getirilmiş, başımıza gelen bütün kötülüklerin nedeni olarak, Aydınlanmacı, laik demokratik düzeni gören ikinci cumhuriyetin eskiyi yıkma girişimlerini tamamlayarak, ikinci cumhuriyetin dikta rejiminin tüm kurumlarıyla oturtulması aşamasına geçişin önünü açacak, 14 Mayıs seçimlerinden önce, Türkiye’de ikinci cumhuriyete hayır diyenler bir demokrasi cephesi oluşturmuşlardır.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni, demokrasi cephesinin bir araya gelerek oluşturduğu bir demokratik umarlar bütünüdür. Hangi koşullar altında geçeceği çok kuşkulu 2023 seçimlerinde, diktadan kurulmak yolundaki son umut bu demokratik ortaklıktır.

Eğer demokratik ortak cephe kaybederse ikinci cumhuriyetin önündeki tüm engeller kalkacak, eğer demokratik cephe seçimi kazanrsa, şahsım devleti şeklinde somutlaşan diktanın önünün kesilmesi olasılığı doğacaktır.

Dikkat edilirse, “Diktanın önü kesilecektir” değil “Kesilmesi olasılığı doğacaktır” deniyor.

O yüzdendir ki Millet İttifakı’nın diktanın önünü kesmesinin önkoşulu olarak, seçimi kazanacak şekilde desteklenmesi ve ondan sonra da irticacı diktanın önünü kesecek politikaların oluşturulması için denetlemeyi sürdürmek gerekmektedir.

Şimdi, 2023 Türkiyesi’nin içinde bulunduğu ortamda mutabakat metnine bakarsak, bu mutabakatı oluşturmayı ve diktaya karşı demokratik güç birliğini ayakta tutmayı başaran bu cepheyi sandıkta oylarımızla mutlaka desteklemek ve aynı çukura düşülmesini önleyecek şekilde yeni oluşumu denetlemek gerekmektedir.

Yeniden demokrasiye dönüşün yolu, demokrasinin belkemiği laikliği korumak ve toplum düzeninde egemen kılmaktan geçer.

***

Millet İttifakı’nın gerek daha önce açıkladığı yeni anayasa önerisi gerek mutabakat metninde laiklik konusunun eksik olduğu görülüyor.

Şimdi, birçok konuda, ortak politikalar geliştirilmesi gerekliliği vurgulanarak, laiklik konusunun şu anda tartışılmasının akıllıca olmadığından, ayrıntıda kaybolmamak gerektiğinden söz edilince bunun da çok inandırıcı olmayacağını belirtmek gerek.

Cumhurbaşkanının uçaklarının satılması ve yerine orman yangını uçaklarının alınması da bir ayrıntıdır. Ama bu ayrıntıya yer verilmiş olan bir metinde, laiklik gibi konunun esasına hiç dokunulmamış olmasını anlamak mümkün değildir.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni olumlu ama laiklik açısından eksik gördüğümüzü belirterek desteklerken laik çözümler konusunda daha ileri noktalara varan bir uzlaşmanın kapılarını da zorlamak durumundayız.