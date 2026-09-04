TFF’de İbrahim Hacıosmanoğlu, transfer başlayıp takımlar kadrolarını güçlendirirken yabancı kuralını değiştirdi. 10+ 4 diye ucube bir sistem getirdiler. Yaş sınırlaması olmadan 10 yabancı, 23 yaş altı 4 oyuncu transfer edebileceklerdi. Türk oyuncular için karar alıp, genç Türklerin önünü açmaktansa genç yabancıların önünü açtı Hacıosmanoğlu yönetimi. Zaten uygulamalarıyla Türkiye’nin federasyonu olmadıklarını her vesileyle gösteriyorlar. Şimdi bu kural, Avrupa liglerinde şans bulamayan, yedek kalan, 23 yaş altı yabancı oyuncuların önüne açtı. Menajerler birden bire bu oyuncuların bonservis ve imza paralarına zam yaptı. Türkler için bir kazanç yok ortada! Bilakis kulüpler kadrolarında 2003 sonrası doğumlu yabancıları göndermeden transfer yapamıyor. Gönderemediklerinin de maaşlarını ve bedava bonservisini verip yolluyorlar. Mali krizdeki kulüpler için tam bir can pazarı. TFF, örneğin naklen yayın ücretlerini düzeltip kulüplere can suyu sağlayacağına pranga vuruyor.

Süper Lig kulüpleri, stopaja gelecek yeni düzenlemeye karşı direniyor. Malum spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden kesilerek vergi dairesine ödenen gelir vergisi stopajının tamamı, amatör spor dalları ve altyapı faaliyetlerinde kullanılmak üzere kulüplerin bankalarda açtığı özel hesaba iade ediliyordu. Kulüplerin bazıları bu paraları transfere ve diğer giderlere harcayınca Maliye Bakanlığı stopaj muafiyetini yüzde 50’ye indirmeye hazırlanıyor. Yöneticiler de isyanda. Örneğin yakın zamana kadar İstanbul Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü olan, şimdilerde de Galatasaray’a sportif direktör giden Muhittin Özbay, “Kuralı ihlal eden kulüp tüm stopajını ödesin, ama bu tutar kesilirse amatör branşların kapısına kilit vurulur” dedi. Haklı mı haklı. F.Bahçe, Beşiktaş ve diğer kulüpler de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Umarız Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mehmet Şimşek’i ikna eder ve stopaj muafiyeti devam eder, yoksa çoğumuzun yetiştiği kulüp altyapıları amatörün de amatörü olur.

Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe, İzmir’de trafik kazası geçirdi. Daha doğrusu kaza da değil cinayete teşebbüs. Alkollü bir sürücü, aracının bagajından valiz indiren Bahçetepe’ye çarptı. Beyninde kanama, ayaklarda ve diz kapağında hasar oluştu. Tüm Galatasaray ailesi seferber olup Bahçetepe’nin tedavisiyle ilgileniyor; hayati tehlikeyi atlattı, ancak futbol deyimiyle sahalara dönüşü biraz süre alacak. Buradan geçmiş olsun diyelim Bahçetepe’ye.