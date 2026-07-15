96 yıl önce bugünlerde Atatürk, TDK, yani Türk Dil Kurumu’nun kurulmasına önderlik etti. (12 Temmuz 1932) Biliyordu ki kökleri Sümer yazıtlarına kadar uzanan, Çin sınırından Viyana kapılarına kadar konuşulan, anlaşılan bir dildi Türkçe. Ve yüzyıllarca ArapçaFarsçanın baskısında kalıp çeşitliliğini, zenginliğini yitirip yazgısına terk edilmişti. Ta ki Atatürk, “Türkün dili ana dilimizdir” diyene dek bilinçli olarak unutturulmaya çalışılmıştı.

Hatta ulu önder Atatürk, Kopenhaglı Türkolog Wilhelm Thomsen’ın bir askeri inceleme sırasında bulup bilim dünyasına sunduğu Orhun Yazıtlarının runik alfabesinin çözümüne ilişkin bir dizi esere de sahipti. Bu eserlerin hızla dilimize çevrilmesini ve bir anlamda Türkoloji biliminin Türkiye sınırlarında yeşermesini sağladı. Türk dili tarihine ışık tutan o kitaplar hâlâ Çankaya Köşkü Kütüphanesi’ndedir.

Thomsen’ın, yazıtlardaki “Türk”, “tengri” ve “kağan” adları gibi anahtar kelimeleri çözmesi Atatürk’ün milliyetçilik ve tarih tezlerinin en büyük bilimsel dayanaklarındandı.

Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden arındırarak öz benliğine kavuşturmak için kurulan TDK, kültürel bağımsızlığı sağlamak ve modern bir bilim/kültür dili oluşturmak gibi de bir felsefeyi ödev edinmişti.

O yüzden gelin TDK’nin kuruluş yıldönümü haftasında güzel dilimiz Türkçeye sarılalım. Tarihsel kökü olmayan yerel hakların kendi aralarında konuştukları lehçemsi toplama “anadil” fantezisine kurban etmeyelim en az 5500, bazı dil tarihçilerine göre de 8000 yıllık geçmişi olan Türk dilimizi. Atatürk’ün dil devrimindeki kilit taşına sahip çıkalım.

TDK’nin kuruluş yıldönümünde Atatürk’ün bu sözlerini hatırlamamızda fayda var:

“Türk demek, dil demektir. Millet olmanın en belirgin niteliklerinden biri dildir. ‘Türk milletindenim’ diyen kişi, her şeyden önce kesinlikle Türkçe konuşmalıdır.

Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”

20 TEMMUZ VE KIBRIS

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin dönüm noktasıdır 20 Temmuz 1974. 52 yıl önce bugünler Rum zulmüyle yok olma riskiyle karşı karşıya kalan Türk toplumu, anakaradan gelen kahramanlarca kurtarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen çıkartma, Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik saldırılara son vermekle kalmayıp KKTC’yi de dünya arenasına çıkardı.

Evet 20 Temmuz haftasındayız.

Kıbrıs’ta hava nasıl derseniz Türkiye gibi. Ercan’a konuşlanan F-16’lar güven vermiş ama artan akaryakıt fiyatları, belediye hizmetlerinin vasatın altında kalışı, istihdamın turizme (özellikle kumar) endeksli hareketi başta sabit gelirlileri bezdirmiş temmuz sıcağında.

Çünkü Türk ekonomisindeki hafif bir çırpıntı burada dev dalgalara neden oluyor, bir de ithalata bağımlılık eklenince gözler TL/döviz kuruna takılıp kalıyor. Uluslararası tanınma sorunu ve dış ticaret kısıtları uzun vadeli sürdürülebilir büyümenin önündeki temel engeller. Dolayısıyla 20 Temmuz haftası ekonomik açıdan “mevsimsel canlanma” dışında pek parlak değil. Gözler, yerleşim merkezlerinin hemen yanı başına çoğu Türk müteahhitlerce yapılan dev inşaatlarda; 60-120 bin sterlinlik bu evler dolarsa belki Kıbrıs’ta hayat canlanır. Elbette bir de ulaşım sorunu var. Şehirlerarası yolculuk eziyet. Uçuk fiyatlar nedeniyle taksi veya VIP minibüs kullanmayanların vay haline. KKTC bir an önce ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmeli.

DİPNOT: 15 Temmuz hain bir darbe girişimidir. Önce yüce Türk milletinin, sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk terbiyesinden gelen subaylarının, canları pahasına Pensilvanya tanklarının üzerine beylik tabancaları ile yürüyen kahraman Polis Özel Harekâtın çabalarıyla savuşturulmuştur. Ve şimdilerde kendini çeşitli maskelerle gizleyen bu grup ne yazık ki fırsat kollamaktadır. Muhalefetiyle, iktidarıyla geçit verilmemelidir bürokrasiye sızan bu haşhaşi çetesine.

DİPNOT: Cari açık 1.5 milyar doları aştı, demek ki Hürmüz’deki savaş turizmi gerçekten yavaşlatmış yoksa şu aylarda girdi rekoru kırılırdı normal iklimde.