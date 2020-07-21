Bir Başakşehir hikâyesi!

21 Temmuz 2020 Salı

Öncelikle her başarının ardında emek, alın teri vardır; tıpkı Başakşehir FK'nın 2019-20 şampiyonluğundaki gibi. Bildik futbol yönetiminden farklı bir görüntü çizdiler; G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon örneğindeki gibi denize düşüp 'transfere' sarılmadılar. Profesyonellerce yönetildiler, kar-zarar hesabını iyi tuttular. Bir plan üzerinde yürüdüler. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ ile genel müdür Mustafa Eröğüt bu prensipleri çok iyi korudu. Bir de, kaçan şampiyonluklardan ders çıkaran yeni teknik direktör Okan Buruk var. Abdullah Avcı dönemindeki kayıpları iyi analiz etmiş Okan Hoca; savunmanın bel kemiği Eprianu'nun, yaşı geçen Demba Ba'nın handikaplarını kapatmasını bildi. Crivelli, Aleksic, Ponk, hatta Gulbransen'dan hem 11 hem rotasyon yıldızları yarattı ve çok çalışarak şampiyonluk geldi. Bu madalyonun parlak yüzü! Madalyonun bir de öteki tarafı var! Malum Türk futbolunun ekonomik durumu içler acısı. Borç gırtlağa kadar dayandı! Bütün takımlar bu sıkıntıyı yaşıyor; bu yüzden Ankaragücü, Eskişehir birer alt lige düştü, Bursaspor Başkanları Mesut Mestan'ın insanüstü çabası ile ayakta duruyor.

Başakşehir bu sıkıntıları hiç yaşamadı. Çünkü onların sırtında eskiden gelen vergi yükü yok, borçları gelirle kapanabilir seviyede, "hatır gönül" gelirleri de tavan yapmış durumda. 2014 yılında anahtar teslim bir stat ve müthiş bir tesis aldılar sıfır bedelle; yine 2014'te kuruldukları için önceden vergi borçları yok, daha doğrusu İBBSK adı ile Süper Lig'e çıktıkları yıl borç varmış, ama Genel kurul kararı ile futbolun Başakşehir A.Ş.'ye 17 milyon karşılığında satışı sonrası vergi ve birikmiş borçlar İBB'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı'nın ağırlğı ile belediye tarafında kalmış! Sağlık Bakanı Fahrettin Bey'in kurumu Medipol'un isim sponsorluğu, Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un şirket yöneticiliği, köprü ve otoyol müteahitlerinin desteği de cabası! İçtikleri su Hamidiye'den, musluktaki su İSKİ'den, kullandıkları gaz İGDAŞ'tan, tesisteki ekmek İstanbul Halk Ekmek'ten gelince de 'Ekmek elden su göldene' dönmüş Başakşehir'in futbol macerası. (Ekrem İmamoğlu geldikten sonra forma reklamı vb adı altındaki bu sponsorluklar bitirildi) Başakşehir'in kollanması bu kadarla kalsa yine iyi. Bir de Göksel Bey'in TFF üzerindeki etkisi var. Belki Nihat Özdemir, Servet Yardımcı, Mehmet Baykan ve Ali Düşmez bu etkiyi kabul etmeyecektir; çünkü onların konuya müdahillikleri yoktur, ama Başakşehir'in bir iki maç dışında hakemlerce biçildiğini gördünüz mü? Ben görmedim inanın! Gelelim Sayın Cumhurbaşkanı'nın Başakşehir taraftarlığına! Beyefendi, F.Bahçe üyesi ama bir TV programında "Başakşehir'i ben kurdum, gayet de iyi gidiyorlar" dedikten sonra Turuncu-Lacivertlilerin önü açılmıştır her anlamda! Çünkü Türkiye - ne yazık ki - buluttan nem kapıp yağmur yağdıranların ülkesidir! Pazar gecesi Sayın Erdoğan'ın oğlu Bilal Bey'in şampiyonluk atkısı ile stada gelmesi de yukarıdaki satır başlarının özetidir!