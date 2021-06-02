Bir Efes hikâyesi!

02 Haziran 2021 Çarşamba

25 yıl önceydi. O zamanki adıyla Efes Pilsen, 8 sayı ile kazandığı Koraç Kupası final ilk maçının rövanşında O.Milano’ya 7 sayı ile kaybediyor, 1 sayılık averajla Avrupa Şampiyonu oluyordu Aydın Örs yönetiminde. Aradan uzunca bir zaman geçti. ‘Anadolu’ ön adını alıp, ‘Pilsen’ soyadına veda eden Efes, bu kez Avrupa’nın 1 numaralı Avrupa kupasında hem de Barcelona önünde zafere ulaştı. Türk sporunun tepe noktasıdır Anadolu Efes’in Euroleague şampiyonluğu. Tıpkı 2017’de Aziz Yıldırım’ın büyük yatırımı ve Obradovic hamlesi ile gelen F4 şampiyonluğu gibi. Ancak Efes’inki biraz farklı. Yıllarca önce Merter’deki ufacık fabrika salonunda başlayan, ardından çokça emek ve alın terinin döküldüğü, kimi zaman çemberden dönen bir top nedeniyle koca sezonun kaybolup gittiği süreci de kapsayan bir öyküdür 2021 şampiyonluğu.

Geçen yıl buldozer gibi, önüne geleni yendikleri ve “Efes varsa biz ancak ikinci oluruz” denen sezonun “Balkan oylarıyla” iptal edilen dörtlü finalinin de coşkusu vardır bu kupada. Bozuk ekonomik şartlara rağmen takıma her yıl hatırı sayılır bir bütçe ayıran Özilhan-Yazıcı aileleri, özellikle takımla yatıp-kalkan Tuncay Bey en çok hak edendir bu zaferi. Şimdilerde emeklilik günlerini yaşayan efsane koç Aydın Örs, sonrasında görev alan David Blatt, Oktay Mahmuti, Ekrem Memnun, Hakan Demir, Engin Özerhun, rahmetli Çetin Çeki, Pano Notof, masör Bahattin, emektar malzemeci Adnan unutulmamalıdır; tıpkı bu kadroda yer alan gizli kahramanlar menajer Alper Yılmaz, Cenk Araştıran ve Gökçe Dayı gibi. Ve Ergin Ataman. Seveni kadar sevmeyi var; ama sevmeyenler de Euroleague Şampiyonu İlk Türk başantrenör olarak artık saygı duymalı Ataman’a. Hayatını işine adayan bir isimdir biraz da “gergin” yapısı ile Ergin Ataman; Siena Saporta, Beşiktaş’la Eurochallange, G.Saray’la EuroCup, yardımcı antrenör olarak Efes Pilsen’le Koraç ve şimdi Euroleague. Üstelik, Barca zaferi sonrası yaptığı coşkulu konuşma ve “Önce Türkçe” diyerek ulusal bilincini belli edişi de Ataman’ı Milli Takım’dan uzaklaştıranlar tarafından gözden geçirilmeli! Ne diyelim, iyi varsın Efes.

GECİKMELİ SEÇİM

G.Saray, Mustafa Cengiz yönetiminin iptal hamlesiyle 21 günlük gecikme ile 19 Haziran’da sandığa gidecek ki bu durum gelecek sezonu sportif olarak vuracak! Şu an 6 aday var. Bunlardan dördü hesaplarını 29 Mayıs için yapmışlardı; iptal değil de erteleme olsa bu 4 isim yarışacaktı. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi’ye iptal piyangosuyla İbrahim Özdemir ile Yiğit Şardan eklendi.

Mevcut adaylardan 5’i eski yönetimden kimse ile çalışmama prensibi ile hareket etti. 6. aday Yiğit Şardan ise 1. ve 2. Mustafa Cengiz yönetimlerinden 20’ye yakın ismi listesine aldı. Sandıktan ne çıkar bilinmez, ama üyelerin, göreve gelir gelmez, maddi sıkıntıları gerekçe gösterip kulübü Rus-Katarlılara satma niyetinde olan aday(lara)a oy vermeyecekleri kesin.

Çünkü kulübü satmak isteyen zihniyet kazanırsa bu G.Saray Kulübü Derneği’nin gerçek anlamdaki son seçimi olabilir; tıpkı 2017 referandumu gibi!