Boşuna 12 Haziran ısrarı!

20 Mayıs 2020 Çarşamba

"Futbolun haziran ayında başlamayacağı belli. UEFA, liglerin ağustosun başına kadar bitirilmesini istedi ancak kimse koronavirüs sürecinin bu kadar hızlı gelişeceğini bilmiyordu. Gidişat iyi değil. Birçok takımda pozitif vakalar çıktı. Patlama oldu. Liglerin başlangıç tarihinin ağustosun sonuna doğru olacağını düşünüyorum."

Bu sözler UEFA ve FIFA'nın bugünlere gelmesinde büyük payı olan, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'e ait. Fazlasını da söylüyordu: "Futbol dünyasında koronavirüs patlaması yaşanıyor çünkü insanlar evlerinden çıkıp idmana gitmeye başladı." Haklıydı yılların Şenes Erzik'i; çünkü Türkiye gerçeklerini biliyordu. Çünkü TFF'nin salgın yönetmeliğinin sadece Süper Lig'le 1. ligde uygulanabileceğinin farkındaydı. Çünkü 2, 3. lig ve bölgesel amatör finalerinde, "saldım çayıra mevlam kayıra" metoduna geçileceğini tahmin ediyordu. Çünkü Türkiye'nin fiziki olanakları belliydi. Peki TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenes Erzik'in önerilerini dikkati alır mı? Biraz zor! Çünkü şu an Fatih Altaylı'nın iddia ettiği gibi, yayıncı kuruluş-bahis şirketlerinin dayatması var: "Sahaya çıkmazsanız ödeme yok" sözü TFF'yi, "Oynatalım" krizine sokmuş.

Oysa, TFF Başkanı, 12 Haziran açıklamasını yapmadan ballı maaş ödediği danışmanları yerine, Erzik başta olmak üzere eski TFF Başkanları M.Ali Aydınlar, Mahmut Özgener, Haluk Ulusoy ve Kemal Ulusu'yu arasa, "Sayın Başkanlar görüşünüz ne" dese, 12 Haziran kavgası çıkmaz, siyasiler de topa girmez, liglerin başlagıç tarihi Cumhur-Millet İttifakı maçına dönüşmezdi. Biliyoruz ki, AKP-MHP iktidarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelen her öneriyi geri çevirme huyu var!

"Önce sağlık" diyenler merak etmesin, lig Nihat Özdemir'in ifade ettiği gibi "Bu şartlarda" 12 Haziran'da başlamaz. Ama haziran sonuna, ama temmuza, belki de Şenes Erzik'in işaret ettiği gibi ağustosa ertelenir. Çünkü bu ülkede gözünü hırs bürümemiş Dr. Mehmet Kasapoğlu, Prof. Dr. Fahrettin Koca ve onlarca Bilim Kurulu üyesi var ve bu isimler de ortak akılla hareket etme taraftarı!

Ve G.Saray... Koronavirüs sıkıntısı yetmiyormuş gibi bir de değerli Başkanları Mustafa Cengiz'in ani rahatsızlığı ile sarsıldılar. Cengiz, ani bir kararla ameliyat oldu, şu sıralarda da kemoterapi tedavisine başlayacak. Görülen o ki, G.Saray'ın sorunları, kulübü yaşam tarzı olarak benimseyen Cengiz'i fazlasıyla yıpratmış. 3-5 ay önce rutin kontrole gitse, belki çok daha erken fark edilebilecek hastalığı sınırda yakaladı Mustafa Başkan. Üstelik, bir önceki başkan Dursun Özbek'in koltuk stresinden safra ameliyat geçirdiği, yine Özhan Canaydın'ın kendisini kulübü uğruna feda ettiği düşünülürse, Mustafa Cengiz, kulübü kadar sağlığına da önem vermeli! Çünkü ne 12 Haziran, ne kulüp sevdası, ne futbol aşkı sağlıktan öteye geçemez!