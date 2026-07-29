Türkiye’de bazı şeyler çabuk unutuluyor, daha doğrusu birileri unutturuyor. 15 Temmuz 2016’da Sokakları kana bulayan hain FETÖ’nün darbe girişimi sonrası ülkede bir iki yıl fırtınalar esti, TSK ve polis teşkilatı ile bürokrasideki cemaatçilerin temizlendiğine ilişkin açıklamalar yapıldı, gelgelelim aradan 10 yıl geçmesine karşın hâlâ paralel yapı ile mücadele var. Yoğun gündem nedeniyle satır arasında kalıyor ama sosyal medyada cirit atıyor FETÖ’cüler! Emniyet Genel Müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılıkları ve BTK 2026 yılında 3 bin 679 FETÖ ve FETÖ ile bağlantılı hesabı durdurdu, işin garibi hesapların çoğu da muhalif maske takmış kişi ve kurumlar.

Elbette FETÖ sosyal medya ile sınırlı değil. Son 7 ayda 81 ilde 968 şüpheli hakkında eşzamanlı operasyon yapıldığı haberi yansıdı kamuoyuna. Şüpheli sayısı 973, yargılanmak üzere cezaevine gönderen zanlı sayısı 171’di ki bu grubun içinde rütbeli polis, jandarma, asker, infaz koruma memuru, öğretmen, doktor var. Sivil yapılanma, mahrem yapılanma, Emniyet yapılanması, askeri mahrem yapılanma, eğitim yapılanması gibi tanımlamalarla ülkenin kılcal damarlarına yerleşmişler. İlhan Selçuk’un neredeyse 30 yıl önce dikkat çektiği gibi F tipi polis, F tipi öğretmen, F tipi memur ve F tipi (sosyal) medya kol geziyor aramızda!

YUNANA DUR DİYEMEMEK!

Yunan hükümeti, Türk nüfusunun yoğun olduğu Batı Trakya’da 8 Türk azınlık okulunun kapatılma kararını almıştı. Dışişleri Bakanlığı kınama yayımladı, konu orada bizim için kapandı ancak Atina için kapanmamış olsa gerek ki eski hakem ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Özcan Pehlivanoğlu, geçerli pasaportu (yeşil) olduğu halde Kipi sınır kapısından geri çevrildi. Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet’in anması için rutin bir yolculuk yapacaktı. Sınırda kendisine, “kamu düzenini bozduğu” gerekçesiyle geçiş izni verilmedi. Pehlivanoğlu, bu engellemenin Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasına gösterdikleri tepkiyle bağlantılı olduğunu söylüyor.

Batı Trakya’daki bu baskının bir benzeri de Ege’de yaşanıyor. Rodos İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, konuyu özetleyen bir mektup yazmış. 9 bin civarında soydaşımızın yaşadığı adalarda Türk okullarının yıllarca önce kapatılmasının bir tür asimilasyon olduğu görüşünde. Anakara dışındaki Türkler ne yazık ki yazgıları ile baş başa!

2. EV VERGİSİ

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani servet vergisi için adım attı. Her ne kadar ABD’nin liberal sistemine uymasa da Hint asıllı belediye başkanı, lüks sınıfa giren ikinci evler için yüksek vergi öngören yasayı kent meclisinin onayına sunacak. Tasarı eğer kabul edilirse konut fiyatları iner oralarda! İstanbul’da şu an çoğunluğu Başakşehir’le Fikirtepe-Tuzla bandında 400 bin ile 500 bin arasında boş konutun durduğunu anımsarsak aslında tam bir memleketim yasası bu!

GAZETECİNİN PASAPORTU!

TBMM, birçok meslek grubundan sonra mühendis, mimar, veteriner ve TIR şoförlerine yeşil pasaport verilmesi konusunu görüşürken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazetecilerin de söz konusu haktan yararlanması için çalışma başlattığını açıkladı. Aslında, basın kart sahibi gazeteciler geçici hizmet pasaportu ile birçok ülkeye vizesiz yolculuk yapıyor. Ne var ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın onayı ile verilen bu pasaport kullanışlı değil. Öncelikle kısa süreli; 1 yıllık pasaportu alan 5. ayın sonundan itibaren birçok ülkeye 6 ay sınırlaması nedeniyle giremiyor. Diğer sorun yazışma sürecinin uzunluğu ve yasada olduğu halde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın eş ve çocuklara gri pasaport hakkı tanımaması. Fahrettin Altun bu konuda yıpranmıştı, şimdi Burhanettin Duran’a şikâyet yağıyor! Bir yasa ya vardır ya yoktur, varsa da uyarsınız! Bir ara gazeteciler Oral Çalışlar ve Hande Fırat konuyu TBMM gruplarına taşımıştı. Hatta Hasan Doğan devredeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgilendirildi. Neden sonra birileri bu işi durdurdu. Bu kişinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğu söylendi ancak o da -yapılanhatanın farkında ki uzun süreli basın kartı sahiplerinin yeşil pasaport almasını onaylamış! Şimdi İçişleri Bakanı Çiftçi çalışmaları hızlandırıp tatil öncesi konuyu torba yasaya eklettirir mi bilinmez ama gazeteci bir ülkede öncelikli seyahat hakkına sahip kişidir!

DİPNOT: 2024 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği terörsüz Türkiye sürecinin en kritik aşamalarından biri olan çerçeve yasa önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak. Yasadaki süre kısıtı nedeniyle terör örgütü PKK’ye yönelik dolaylı bir af girişimi olduğu iddiaları siyasi kulislerde ses bulurken terörist başı Öcalan’la ilgili düzenlemenin ileriki tarihe bırakıldığı ve DEM’in de bu konuda hâlâ ısrarcı olduğu belirtiliyor. Bekleyip görmekte fayda var!