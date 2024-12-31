31 Aralık 2024 Salı

Artık yılın son günündeyiz. MHK, skandallar üzerine Danışma Kurulu adı altında bir komisyon kurdu. Ahmet Çakar, Erman Toroğlu gibi duayen isimler var. İngilizlerin uyguladığı bir yöntem. Gruba Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Selçuk Dereli, Bülent Uzun da dahil olsa keşke. Fakat MHK’nin tartışmalı başkanı Ferhat Gündoğdu ile Ahmet Şahin, danışmanların altında ezilir mi bilinmez. Ayrıca İngiltere’de bu sistem tuttu çünkü orada futbol şirket mantığıyla yönetiliyor. Yani “Kurala uymuyorsa da uydurun” diyen bir İbrahim Hacıosmanoğlu mantığı yok!

BAKAN NASIL BUNU ATLADI?

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan’ın hamile kaldığı için liste dışı bırakılması basit bir konu değildir. MHK’ye görevden el çektirilmesi gereken bir kadın düşmanlığı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu konuyu nasıl atladı bilinmez ama bu karar futbolun nasıl bir “feodal kafa” ile yönetildiğinin resmi.

2 OY FARKLA KAZANDI AMA

Altın madalya alamadığımız Olimpiyat yılı olarak tarihe geçti 2024. Gümüş ve bronzla idare ettik. Sonrasında federasyon seçimleri yapıldı, bazı başkanlar, Paris 2024’ün faturasını ödedi, bazıları başarısızlık madalyalarına karşın koltuğunu korudu. 2025 birçok federasyon için “şans” çünkü Olimpiyat kotaları için henüz erken, Akdeniz Oyunları yok, sadece dünya ve Avrupa şampiyonaları var. Yeniden yapılanma için fırsat. Fransızları dirilten INSEP; Ulusal Spor, Uzmanlık ve Performans Enstitüsü projesi benzeri bir modelin uygulamaya geçileceği ve performans sporcularının daha profesyonelce yarışmalara hazırlanacağı söyleniyor. Umarız Bakan Osman Aşkın Bak ve genel müdür Ozan Çakır bu projeyi yetiştirirler hedef turnuvalar öncesi. Evrensel branşlardan birinin yeni başkanıyla ilgili şikâyetler geldi. “Seçim zamanı verdiği sözleri tutmuyor, kibri tavan yaptı” diye. Umarız toparlanır çünkü sporun en temel branşını yönetmek zordur. Hele 2 oyla seçim kazanmışsan!