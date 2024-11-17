Forvet yok gol yok
İlk yarının özeti 11 atak, verilmeyen bir penaltı, dağa taşa giden şutlar. Buna karşılık İngiliz futbolunun arka bahçesi Galler 1.5 kez gelmiş; biri ofsayta düşen, biri direğe giden hücum girişimi.
Aslında iyi oynadı “Bizim çocuklar”, ama sonuçtan uzaktılar ilk 45’te. Belki de galibiyet halinde Uluslar Ligi A Grubu’na yükselecek olmak, 2026 Dünya Kupası’nın kapısının aralanması pranga gibiydi. Santrforsuz oyun ve Hakan’ın geriye yaslanıp oynama merakı sanırım yükü Arda’ya bindirmişti. O da final vuruşlarını yapamadı.
İkinci bölümde tempo düşmüştü ki klasik 9 numara Enes’in maça katılımı kenar ataklarla oyunu hızlandırdı. Üretkenlik Yunus’la penaltıya dönüşecek ancak Kerem’le kaçacaktı.
Maçın 0-0 bitmesi B Ligi şampiyonluğunu son haftaya Karadağ maçına bıraktı. Galler’in 2 puan önündeyiz kazanırsak A Grubu’na çıkarız, beraberlik averaj hesaplarına neden olur, onda da avantaj bizde, yenilgi ise korku filmi!
Dünün tek gerçeği, kazansak işi bitirmiştik, olmadı, umutları erteledik...
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