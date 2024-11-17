Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Son Yazısı / Tüm Yazıları

Forvet yok gol yok

17 Kasım 2024 Pazar

İlk yarının özeti 11 atak, verilmeyen bir penaltı, dağa taşa giden şutlar. Buna karşılık İngiliz futbolunun arka bahçesi Galler 1.5 kez gelmiş; biri ofsayta düşen, biri direğe giden hücum girişimi.

Aslında iyi oynadı “Bizim çocuklar”, ama sonuçtan uzaktılar ilk 45’te. Belki de galibiyet halinde Uluslar Ligi A Grubu’na yükselecek olmak, 2026 Dünya Kupası’nın kapısının aralanması pranga gibiydi. Santrforsuz oyun ve Hakan’ın geriye yaslanıp oynama merakı sanırım yükü Arda’ya bindirmişti. O da final vuruşlarını yapamadı.

İkinci bölümde tempo düşmüştü ki klasik 9 numara Enes’in maça katılımı kenar ataklarla oyunu hızlandırdı. Üretkenlik Yunus’la penaltıya dönüşecek ancak Kerem’le kaçacaktı.

Maçın 0-0 bitmesi B Ligi şampiyonluğunu son haftaya Karadağ maçına bıraktı. Galler’in 2 puan önündeyiz kazanırsak A Grubu’na çıkarız, beraberlik averaj hesaplarına neden olur, onda da avantaj bizde, yenilgi ise korku filmi!

Dünün tek gerçeği, kazansak işi bitirmiştik, olmadı, umutları erteledik...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Forvet yok gol yok 17 Kasım 2024
TFF nereye? 15 Kasım 2024
Anketlerin dili! 13 Kasım 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Devlet çöktüğünde!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Erdoğan’ın gönüllü meneceri
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Adalet bakanı ve devekuşu politikası
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Halkın parasını ‘servet’ diye paylaşma kavgası!
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat İyiyi kovan kötü
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Çaput
Zeynep Oral
Zeynep Oral Hapisteki muhalifler günü...
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Teşekkürler Mustafa Taviloğlu
Ahmet Tan
Ahmet Tan Açılım deyip geçilmez!
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Yeni Trump döneminin ‘anlatısı’
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Forvet yok gol yok

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler