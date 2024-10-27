Futbolda demeçler, fotoğraflar!

27 Ekim 2024 Pazar

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 10 gün önce bir TV kanalında, Mehmet Büyükekşi federasyonunun 5 milyon lira artıda olarak ibra edilen bütçesinde 278 milyon 342 bin 398 lira açık olduğunu söylemişti. Hatta, “kalem oynatarak” suçlamasında bulundu. Ne var ki 25 Ekim 2024 saat 17.00’ye kadar savcılığa yapılan suç duyurusu yok. Madem böyle bir yolsuzluk var, TFF harekete geçmeli; yok onlar geçmiyorsa, denetim görevi olan Spor Bakanlığı konunun üzerine gitmeli.

Söz Hacıosmanoğlu’ndan açılmışken, geçenlerde UEFA Başkanı Ceferin’i ağırladı İstanbul’daki Avrupa Ligi maçları öncesi. Bu tip ilişkiler önemli; ve fakat, bu tip organizasyonların simülasyonları yapılır, kimin hangi kapıdan gireceği, nerede oturulacağı, nerede fotoğraf çektirileceği önceden belirlenir. O fotoğraf karesinde Ceferin arkadan boğazı gören bir koltukta oturuyor, Hacıosmanoğlu, sandalye mi, tabure mi bilinmez bir şeye sığışmış. Olmaz! Siz ön adında Türkiye olan TFF’nin başkanısınız, bu tip ayrıntılara dikkat edeceksiniz ülkenin saygınlığı bağlamında. İşler aksamadan yürüse de eğer TFF Başkanı, “Ben yaptım oldu” tavrını sürdürürse, haziranda olağanüstü bir TFF genel kurulu toplamaya çalışan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve onun ekibindeki Mustafa Eröğüt’le beraberindekilere gündoğar! Çünkü, son TFF seçiminde Hacıosmanoğlu’na kazandıran oyların yüzde 40’ı son dakikada adaylıktan çekilen önceki UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı’nındı. Tepki oylarını aldı. Yani ödünç oyla gelen, koltuğunu iyi seçmeli, tabureye oturmamalı! Bu işleri de profesyonel kadrolara yaptıracaksınız, ancak, etrafınızı eş, dost akraba ve hatırlı kardeşlerle doldurursanız bu tip golleri sürekli yersiniz! Bu arada fotoğrafın çekildiği yalının iş insanı Ali Ağaoğlu’na ait olduğunu da belirtelim.

Hacıosmanoğlu “Yabancı hakem meselesini manda olarak görüyorum” dedi. A Milli Takım teknik direktörü İtalyan olan, altyapısını Belçika-Hollandalılara, hakem eğitimini Portekizlilere veren bir federasyonun başkanı ne dediğine bence dikkat etmeli! Hele çok genç bir kadro ile yürüyorsanız ve her an bir maçta büyük skandal potansiyeli varsa...