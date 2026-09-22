Galatasaray sezona iyi başlamadı. “Ne zaman iyi başladı ki?” diyenler olabilir. Ancak transfere milyon Avro’lar harcıyorsanız camianız teknik direktörünüzden biraz daha iyi başlangıçlar bekliyor. Örneğin Şampiyonlar Ligi’nde fark yedikten sonra Trabzonspor’a da 4-0 yenilmeyeceksin. Hele hele bu maçta karbon kopya golleri kalende görmeyeceksin.

Elbette en büyük soru, Rafael Leao, Deniz Gül, Aleksei Batrakov, Bitshiabu, Lesley Ugochukwu’nun hazır olmaması. Yeni gelmiş olabilirler ancak uçaktan inip sahaya çıkan maçın seyrini değiştiren birçok yıldız gördü futbol camiası. Ayrıca Batrakov’un maliyeti 25-30 milyon Avro’yken, takımın 10 numara gereksinimi bağırıyorken Trabzon deplasmanında niye yedek oturtuldu? Adı söylenemeyen Ugochukwu niçin alındı, niçin hazır değil? Transer şartında 18 maçın üstünde forma giyerse kiralıktan satış transferine döner maddesini kim koydurttu, üstelik bu satın alma opsiyonu 30 milyon sterline yakın! Bu ismi kim kulübe önerdi, teknik kadro nasıl onayladı? Leao ile 3 aydır ilgileniliyorken, bir kişi bile, “Hazır ol seni transfer ediyoruz, sezon başı antrenmanını yap” demedi mi yıldıza? Aynı soruyu Bitshiabu için de sorabiliriz. Kiralık olarak alırken 7-8 kilo fazlasını sorgulayan olmadı mı?

Bu soruları Okan Buruk’a soramıyor camia. Günün sonunda transfere son onayı teknik direktör verir. Başkan Dursun Özbek oralı değil, futboldan sorumlu gibi gözüken Abdullah Kavukcu sosyal medyaya göre Okan Hoca’nın yakın arkadaşı. Birileri soru sorduğunda gülüp geçiyor, purosunu yakıyor. Okan Hoca’ya kesmeyelim faturayı sadece, bu transferi yöneten yönetim içindeki isim(ler) de hesap vermeli. Şimdi denecek ki, 4 yıl üst üste şampiyon olan hoca, yönetim sorgulanmaz. Hayır sorgulanır. O makamlar aynı zamanda camianın paraları transferde hortumla harcanırken hesap verme makamıdır.

Ve şu haciz olayı!

Medyaya fazla yansımadı. Galatasaray’ın Ataşehir’deki Taçspor tesislerinin önceki yönetimi ile yaşanan mali anlaşmazlık nedeniyle, kulübün 26 şampiyonluğunu temsil eden kupalara tedbiri haciz koydurmuşlar! Biri çıksın yalanlasın. Haber doğru ise de hesabı verilsin. Sırf en gereksiz transferin menajer parası tutarındaki borç nedeniyle Galatasaray’ın büyüklüğünü temsil eden kupalar bir depoda tutuluyorsa, bu olay en az transferde batan paralar kadar yankı bulur camiada ki, kulübün liselilisesiz kanadını temsil eden Ahmet Yüce’nin bu haciz işine çok sinirlendiği, ancak “Kol kırılır yen içinde kalır” terbiyesiyle şimdilik sustuğu da biliniyor. Unutulmasın ki, Yüce’yi karşısına alan kaosun göbeğinde kalır camiada!