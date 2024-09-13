13 Eylül 2024 Cuma

Camianın önde gelenleri “Galatasaray nereye koşuyor?” diyor. Oysa çok kısa bir süre öncesine kadar, hedefe koşan, borçlarını kapatma adına adımlar atan, kadrosunu yenileyen bir kulüptüler! Ne var ki son 1 ayda geriye doğru saymaya başladılar. Öncelikle Young Boys’a eleniş bir dramdı. Hem 30 milyon Avro gelir uçup gitti hem Kerem Aktürkoğlu gibi isimler kaybedildi hem de panik transferlere yer açmak için takım içindeki yabancılar maaşları ödenerek gönderildi.

FLORYA’NIN PARASI!

Önce 800, sonra 600, en son 300 milyon dolar gelir sağlayacağı söylenen Florya projesinden gelecek para, transferdeki bilinçsiz hamlelerle çarçur edilmek üzere. Örneğin sol bek mevki için 1 yıl içinde alınan Angelino ardından Köhn şimdi de Jakobs bile Sarı-Kırmızılılardaki transfer plansızlığının örneği. Fransa’da vergiler düştükten sonra 600-700 bin Avro kazanan bir ismin Galatasaray’a gelmek için maaşını 3’e katlaması transferdeki çaresizliğin kanıtı. Yine adı geçen isimler hem bonservis ücretleri hem hak edişleriyle yıllık 35 milyon Avro bandına çekilmesi planlanan maaşları 55-60 milyonlara çıkacarak. Bu isimlerin dışında Nijeryalı Osimhen’in, piyasa değeri ve ödenen para değerlendirildiğinde fırsat transferi gibi dursa da bilinen 6, fısıltı gazetesinin haberine göre de 11 milyon Avro’luk maliyeti, takım içi dengeleri bozabilir. Galatasaray camiasının bir bölümü bu transferlere, “Ekim ayındaki genel kurulu kurtarma transferleri” yakıştırması yapıyor. Florya projesinden gelecek paranın Bankalar Birliği borcuna değil de transfere gitmesi ise en önemli satır başı.

KAPALI KAPILAR ARDINDA

Bir de karaborsa bilet iddiası var. Savcılığa da yansıyan iddia o ki, önemli maçlarda satışa çıkarılan biletler toplu olarak alınıp sonradan fahiş fiyata satılıyor. Eski yönetici ve gazeteci Fatih Altaylı, genel sekreter Eray Yazgan, yöneticiler Bora Bahçetepe, Alper Narman’ı suçlamıştı. Konu geçen hafta kapalı kapılar ardında yapılan Divan Kurulu’nda konuşuldu. 10 yıl gizlilik kararı var. Ayrıca Divan Başkanı Aykutalp Derkan’ın kapıları üyelere de kapayıp 25 yılını doldurmayan isimlere TV ekranının kurulduğu yan bölümden toplantıyı seyretme izni vermesi camiayı üzdü. Günün sonunda “Fikri hür, vicdanı hür Galatasaraylıyım diyen Tevfik Fikret’in kulübüdür burası” diyor üyeler. O toplantıda konuşulmayan ve ağızdan ağıza dolaşan “19 Mayıs’taki Fenerbahçe derbisinde 1478 bilet Viyana üzerinden satıldı” iddiası ise sanırım, savcılığa dilekçe verip konunun araştırılmasını isteyen başkan Dursun Özbek’in yeni bir hamle yapmasını gerektirecek.