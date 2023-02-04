Gidiyor gitmekte olan!

04 Şubat 2023 Cumartesi

Eski bir TFF Başkanı, “Mars’a insanlı uçuş yapmıyoruz. Eni sonu futbolu yönetiyoruz. Hakemler idare etsin, milli takımlar Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’na gitsin, 3-5 yılda bir de 1-2 yıldız futbolcu çıktı mı en iyi federasyon başkanı sensin” demişti. Futboldan gelen biriydi. Siyaseten önü kesildi!

Yıllardır da yukarıdaki ‘basit’ kriterleri tuturan yok.

“Şeffalık-kurumsallık” söylemiyle aniden aday olan, olağanüstü genel kurulla koltuğa oturan başkan Mehmet Büyükekşi şu kısacık süre zarfında ‘başarısız’ damgasını yedi. Rutine dönen hakem skandallarından (Son Demirspor-F.Bahçe maçı dahil), orantısız cezalara, kulüp başkanlarının birbirine girmesinden, Tahkim’in tartışılan kararlarına kadar ne ararsanız var! İşin kötüsü sadece Süper Lig değil, alt liglerde de ‘sinsi’ oyunlar sahneleniyor; örneğin Adanaspor’un bazı (!) maçlarının kayıtlarını izleseniz, bir takımın Play-Off yolunun nasıl kesildiğini görürsünüz!

Böyle olunca da daha ligin yarısı yeni geçilmişken MHK yönetimi istifa etti. Yenisinin ise şu an için tek elle tutulur yanı kadın başkan Lale Orta tarafından yönetilmesi, ancak 1-2 kişi hariç ekip tartışmaya açık, aralarında sosyal medya fenomeni isimler var yönetimde. Eleştirilere karşı direnirler mi, yoksa atamalara yapılacak müdahale bahanesiyle lig bitmeden ayrılırlar mı bilinmez!

Milli takımlar deseniz; hiç sormayın! Faroe Adaları, Lüksemburg, Letonya gibi takımlarla oynarken “Acaba kazanır mıyız?” diyoruz, kazanınca da zafer kazanmış komutan gibiyiz. İşin üzücü tarafı halk da soğudu millilerden! Ne Ay-Yıldızlı forma satın alan var, ne giyen! Alman altyapı antrenörü Kuntz’un jenerasyonu ise Dünya Kupası vb. organizasyonları bizler gibi TV’den izliyor.

YER YERİNDEN OYNAR

Öyleyse? Demek ki, mayıs sonu, haziran başındaki olağan genel kurulda, TFF Başkanı ‘her türlü’ değişecek. ‘Her türlü’ derken 14 Mayıs’ta genel seçimler var. Millet İttifakı iktidara gelir, Cumhurbaşkanlığı makamı da el değiştirirse o zaman TFF’de yer yerinden oynar. Futbolu futboldan gelenler yönetir, ünlü eski bir futbolcu veya teknik direktör TFF Başkanı olur.

Velev ki iktidar değişmedi (ki zayıf olasılık) TFF yönetimi yine değişir; yönetimden 4-5 kişi kalır, yeni bir başkan gelir.

Neden mi? Çünkü Mehmet Büyükekşi, geçenlerde bazı maçların VAR kayıtlarını ‘şeffaflığı’ yanlış yorumlayıp kamuoyuna açarak tarihi bir hataya imza attı. Bu işlerde eşitlik esastır ya tüm maçları açarsın ya da hiçbirini açmazsın!

Futbolun arka sokaklarından gelen biri iddialara göre Büyükekşi’ye “Ya ‘Geriye dönük VAR kayıtları ortaya çıksın, özellikle de şu Başakşehir’in şampiyon olduğu sezondaki maçların hakem-VAR hakemi görüşmeleri kamuoyuna açıklansın’ derlerse biz ne yaparız” demiş. O birileri yeni aday da arıyormuş!

Şimdi Türkiye’nin önümüzdeki 3-4 ay içinde saha içi ve saha dışı yaşayacağı olası senaryoları da masaya koyun ve şu soruya yanıt verin: “TFF bu yaz ortasını görebilir mi?”. Göremez! Görünen o ki, öyle ya da böyle ‘gidiyor, gitmekte olan...’

