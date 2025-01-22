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Hayat ciddidir

22 Ocak 2025 Çarşamba

İşler kötü gidiyor G.Saray’da. Eskiden ligde takılsalar bile Avrupa’da farklı oynar kazanırlardı. Artık beraberliğe razı oluyorlar. Demek ki kadro derinliği kaybolunca lig, Avrupa fark etmiyor tökezliyorlar. Aslında Davinson’la atılan erken gol kuşkusuz ki işleri kolaylaştıran etkendi. Sonrasında Abdülkerim’in golü maçı koparabilirdi, taçtan saçma sapan bir gol yemeselerdi. 2. yarı yine fark açıldı Osimhen’in penaltısıyla 3-1’lik skor geldi. Ama Yarmolenko’nun golleri G.Saray’ın avantajını sildi. Muslera sanki kalede değildi. Şimdi ilk 8, Amsterdam Arena’nın sıcak ortamında; yen yenebilirsen Ajax’ı! Ve Bolu... İçimiz yandı, aslında boş gözlerle izlenen bir 90 dakikaydı. Hayatın neresinde olursan ol işini ciddi yapmalı, önlemler almalısın. Hele işin ucunda insan hayatı varsa.


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