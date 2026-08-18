Süper Lig başladı; gördük ki kimse hazır değil. Ne federasyon ne hakemler ne futbolcular ne teknik adamlar ne de başkan ve yöneticiler. Taraftar bile hazır değil. Baksanıza Ankara’daki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında üzerinde Fenerbahçe forması bulunan minik, sevimli bir çocuk neredeyse karga tulumba tribünden çıkarılıyordu, Allah’tan Ankara Yunus Polisleri’nden bir komiser yardımcısı evladı kucağına aldı, ona kendisinin polis tişörtünü giydirdi ve babasının yanına götürdü. Tahammülsüz, hoşgörüsüz -hatta ahlâksız- bir yapıya doğru koşuyoruz.

Gelelim futbolculara; Dünya Kupası’nda oynayıp temmuz ayına kadar forma giyenlere lafım yok ama kimse hazır değil. Örneğin Galatasaray-Çorum maçı; Sarı-Kırmızılılarda ne yaptığı bilen tek oyuncu yoktu. Okan Buruk da ne yaptığının farkında değildi. Maç sonu, “Ön bölgede oyuncum yok” dedi. Haklıdır da; senin Çorum’u taraftarının önünde yenmek için yeni transfere gereksinimin yok hocam. Doğru taktikle oynasan, ilk 30 dakika boyunca Çorum’un oyun sistemini çözüp ona göre savunmanı oturtsan 11- 10 oynadığın bölümde risk alsan zaten 3 puanı cebine koyardın. Hazırlık maçları boyunca Jakobs ve Lemina’yı stoperde oynatıp sonra lig maçına sıfır antrenmanlı Davinson’la başlamak nasıl bir taktiktir bunun yorumunu Galatasaray’ın futboldan sorumlu yöneticilerine bırakıyorum. Ki o Davinson ayağındaki topu rakibe kaptırınca golü yediler. Hücumda alternatifsiz kalmak da ayrı bir sorun elbette. Örneğin Osimhen’e top indirseler maç 5’e giderdi. Görünen o ki bu takım Osimhen’in yedeğini yaratıp 10 numaraya Mertens tipi bir oyuncu almazsa, savunmayı da güçlendirmezse Dursun Özbek’in 4 yıllık emeği silinir gider.

Hazır olmayanlardan biri de Trabzonspor. Elinde Salah varken ve hazırken ilk 11 başlatırsın çünkü Kasımpaşa önünde 58 dakikalık Salah’sız 11’le sonraki Salah’lı 11 arasında dünya kadar fark var; derdin neydi Fatih Tekke Hocam?

Ve Fenerbahçe; lige en erken başlayan ekip, ama hazır değiller. Bir de ligin ilk haftasında rotasyona gitmek nedir bunu da İsmail Kartal’a sormak gerek. Bu soruyu ben değil, zaten başkan Aziz Yıldırım sormuştur!

Beşiktaş, dengeli oynadı, haftanın kazananı oldu. Çünkü yeni hoca Italiano kumarı sevmiyor, elindeki en iyisini sahaya sürdü 3 puanı aldı. Hakemler de kötüydü; bir gün önceki F.Bahçe maçında resmen saçmalayan yabancı VAR hakemi Dallas’ı ertesi gün Beşiktaş maçına atamak ne demek? İbrahim Hacıosmanoğlu ile MHK’nin başı Ferhat Gündoğdu eğer takımlara rest çekiyorsa masada “Sür” diyen çıkar bence!