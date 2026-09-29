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Her şey değişmeli
Arif Kızılyalın
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Her şey değişmeli

29.09.2026 04:00
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Fransa’ya yenildik, sesimiz çıkmadı dünya 4.’sü diye! Bir iki de pozisyonumuz vardı sustuk “Olur böyle şeyler” diye iç geçirerek. Peki bu İtalya yenilgisine ne kılıf uyduracağız? Tarihin en kötü Gök Mavililerinden yediğimiz gollere ne diyeceğiz? Biz de mi bağıralım Bursa seyircisi gibi “Montella istifa” diye. Ya da kendisini “TFF Başkanı sanan” İbrahim Hacıosmanoğlu’nu mu ıslıklasak?

Kötü günündesindir ama üzerinizde milli forma varsa koşar mücadele edersin! O da yok. Tel tel dökülen bir orta saha. Oyunu bırakan bir savunma adeta “yol geçen hanı”. 4. golü anımsayın, herkes TV’den pozisyon izler gibi seyretti. Arda savaştı, isyan etti ama yetmedi. Şut bile denemedik takımca. Barış’ın golü teselli ikramiyesi gibiydi bir de Oğuz’un acemiliğine takılan şutu vardı ağlara gidip ofsayt diye sayılmayan o kadar. Evet, dün gece bir dönem kapandı A Milli Takım’da, daha doğrusu kapanmalı ve Montella’dan başlayıp her şey değişmeli. Çünkü bu ülke bu Milli Takım’dan fazlasını hak ediyor.

İlgili Konular: #TFF #fransa #italya #Bursaspor #Vincenzo Montella

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