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Hesap tutmadı

12 Aralık 2024 Perşembe

Bir lig, bir Avrupa derken Fenerbahçe bu kez UEFA için sahadaydı, Çekya’da alınan galibiyetin araladığı 2. tur kapısını açmak için Athletic Bilbao’yu yenmek gerekiyordu. Ancak beklenen olmadı, hesap ortada kaldı. Samet’in acemice geri pası Inaki Williams’la gole dönüşünce Mourinho’nun hesapları alt üst oldu. Dzeko’suz plan zaten sorunluydu. Toparlanmak süre ve emek aldı. Bilbao’nun Şampiyonlar Ligi ayarı yardımlaşmalı ve sert savunma anlayışına karşı Maximin’in Tadic’in durağan futbolu çözüm getirmedi. Mert golü kaçırınca “Acaba 1-1 olur mu?” derken bu kez orta alanda kaptırılan top ve kaleci hatası maçı bitirdi: 0-2. 

İkinci yarı Mourinho, Dzeko’yu sahaya sürüp maçı çevirmek istediyse de Mert’in kırımızı kartı Bilbao’nun 3 puanını garantiye aldı. Belli ki Beşiktaş yenilgisi momentum kaybına neden olmuş. Artık ilk 8 mucize ancak elemelere gidebilirler. Bir de ligde zorlaşan fikstür var. Üstüne üstlük “Ali Koç istifa” diyen taraftar grubu. İşler sıkıntılı Kadıköy’de!


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