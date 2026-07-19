Geçen haftanın gündemi, TFF’ye bağlı profesyonel liglerde görev yapan 19 kulüp yöneticisinin yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıydı. Öncelikle şunu söyleyelim ki Türkiye’de kim olursa olsun şu yasa dışı bahis işinden uzak durmalı. Çünkü suç. Çünkü 2 kuruş fazla bahis oranı için kara para aklama çarkına giriyorsunuz. Hadi eğitim almamış kesim kanıyor, peki ya okumuş kesim? O yüzden yasa dışı bahis oynayan suçu kabul etmiştir; kendi düşen ağlamaz.

Bu bahis mevzusunun bir ayağı ise yasal oyun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları serbestçe oynar, büyük paralar kazanıldığında da verginizi öder, keyfinize bakarsınız. Elbette, Haluk Levent gibi, 1 TL’ye 1.13 kuruş veren Bayern Münih-Hertha Berlin maçına 5-10 milyon yatırmıyorsanız. Çünkü düşük orana büyük para basıyorsanız, o paranın ucu kara dehlizlere gider, MASAK da peşinize düşer.

Gelelim yasal bahisin kısıt grubuna; nasıl büyük şirketlerin finansçıları kendi şirket kağıtları üzerine borsa yatırımı yapamazsa, futbol piyasasının yöneticisi, hakemi, antrenörü, futbolcusu iseniz yasal da olsa bahis oy-na-ya-maz-sınız.

Kendimden örnek vereyim, inandığım bir başkan adayı TFF’nin başına geçse, beni de örneğin Temsilciler Kurulu üyeliğine davet etse, yapacağım ilk iş notere gidip, “Futbol yönetimine katılmadan önce Spor Toto Teşkilat Başkanlığı çatısı altındaki yasal bahislerde adıma kayıtlı hesaplardan cüzi miktarda bahis yaptım. Futbol yönetimine adım atacağım tarihten itibaren hesaplarımı askıya alıyorum” diye bir zabıt tutturup TFF Genel Sekreterliği’ne yollardım. Şu an yüzlerce kişi eski bahisleri nedeniyle takip altında.

Bakanlığa bağlı, bahisin dönmediği bir branşta (TDSF) asbaşkanlık, TMOK’ta da kurul yöneticiliği yaptığımdan beri 10 TL’lik de olsa bahis oynamam. Zaten MASAK, MİT, Savcılık her şeyimizi biliyor; bilsin de! Aynı hassasiyet profesyonel kulüp yönetimleri için de olmazsa olmaz bir satır başı olmalı. Hatta bahisin olduğu basketbol ve voleybolda da bu hassasiyet önemsenmeli.

Medyaya yansıyan ilk duyumların yalancısıyım; bir yönetici, yönetici kimliği yokken kendi takımı üzerine “yenilir” bahsi yapmış. Kimse kusura bakmasın, bir takımı tutuyor isem tavlada bile o renk taşların kaybetmesini kabul etmem, bahis hiç yapmam. “Kendi takımım kaybeder” diyorsam da o takıma ilerleyen yıllarda yönetici olmam. Biraz da aidiyetle yaklaşılacak bir şeydir takım tutmak bizim coğrafyada.