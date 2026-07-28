İsimlere, sıfatlara takılmaksızın seviyoruz onları; kaotik günlerde ülkece bir olmayı, beraber olmayı, heyecanlanmayı, sevinmeyi anımsattılar bizlere. Kimine göre Atatürk’ün Kızları, kimi Filenin Sultanları diyor; ama bir gerçek var ki onlar Türkiye’nin yüz akları.

Kadın Voleybol Milli Takımımız, 2 yıl aradan sonra yeniden dünyanın en büyüğü oldu, Milletler Ligi şampiyonluğunu kazandı. 2 yıl önceki gibi. O dönemde Ebrar’la, Eda’yla zirvedeydik. Şimdilerde Hande’ler, Saliha’lar, Yaprak’lar, Vargas’lar, İlkin’ler, Cansu’larla kürsüdeyiz.

Voleybolda -hakkaniyetli- kimsenin ses çıkaramadığı etik bir değişim var yıllardır. Bir bayrak yarışı. Bazen hoca değişiyor, smaçör değişiyor, orta oyuncu değişiyor ama ruh değişmiyor. Kutlamak gerek emeği geçenleri. Örneğin Milletler Ligi’ni kazanan takımda Ebrar yoktu, keza Eda da. Ama onların yerine forma giyenler en az onlar kadar mücadele etti, hatta fazlasını ortaya koydular. Ve kadroya bakıyoruz gencecik evlatlar var. Defne, Dilay, Buse 20-21 yaş bandında; diğerleri de 25-30 sınırında, bir iki kişi hariç; gelecek garanti!

Başarının ve işin sırrı voleybolun proje üzerinden yürümesi. Voleybol Federasyonu’nun spor insanlarından oluşması önemli. Federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ çok iyi bir takım kurmuş sadece sahada değil, yönetimde de. Elbette en eski federasyon başkanı Erol Ünal Karabıyık’tan başlayıp Özkan Mutlugil, Ahmet Gülüm, Hüsnü Can ile federasyonun profesyonellerini de alkışlayalım. Bu spora, kadın voleyboluna yatırım yapan Eczacıbaşı, Vakıfbank, F.Bahçe, G.Saray, THY ile birlikte.

İnsan bir yandan da üzülüyor; voleyboldaki bu güzel tabloyu niye futbolda oluşturamıyoruz diye. Aslında futbolda daha geniş bir havuz var ama yönetim yok. Keşke şu voleybolun tatile girdiği dönemde TFF ile TVF Başkanları yer değişse Akif Üstündağ futbolu 1 ayda toplasa; ha İbrahim Hacıosmanoğlu voleybola karışmasın mümkünse tatil yapsın, aile boyu atamalarla voleybolun ayarını kaçırmasın! Bu arada dünya 41.’si futbolculara villa verenleri, Milletler Ligi şampiyonu kızlara da en azından ev vermeye davet ediyorum.