Olimpiyat, Gazi ve ötekiler!

29 Haziran 2021 Salı

Geçen hafta sporun gündemi neydi sizce? G.Saray’da seçim sonrası eski yönetimin disipline sevki tartışmaları haftanın en sıcak konusu olabilir miydi? Ya da F.Bahçe’nin 3 yıldır konuşmayan önceki başkanı Aziz Yıldırım’ın, şimdiki başkan Ali Koç’a yönelik aşırı sert açıklamaları, hemen ardından Koç’un Aziz Bey’e “Yıldırım” yanıtı mıydı acaba üzerinde durmamız gereken konu. Yoksa, gazetelerde kibrit kutusu kadar bile yer almayan olimpiyat takımının podyuma çıkışı olabilir mi? Allahtan Gazi Koşusu, “hikâyesi olan jokey” Ahmet Çelik’in 7. zaferiyle gazeteler ve TV’lerde yer buldu da, olimpiyata hazırlanan şampiyon adayı güreşçimiz Taha Akgül’ün, “Futboldan başka spor yok mu bu ülkede, futbol dünyasına bizim çocuklar diyorsunuz, yarın, öbür gün olimpiyata gidecek bizler kimin çocuğuyuz” çıkışı karşısında iyice ezilmedik. Ülkece kafayı takmışız futbola. Eskiden, renkli ve çok satışlı gazetelerin patronlarının, “Ama kamuoyu öyle istiyor” yalanı vardı, şimdi de Twitter baskısı üzerinden strateji yapılıyor. Geçen hafta Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar’da sahne alacak sporcuların giysileri tanıtıldı.

Gerçekten müthiş bir hazırlıktı. Çalışılan ürünlerin hepsinin bir hikâyesi vardı, Anadolu medeniyetlerinin binlerce yıllık motifleri, sportif rekabetle buluşmuştu. Özellikle seyahat ve seremoni giysileri emin olun ki, Tokyo’daki açılışta izleyenlere, “Vay be” dedirtecek cinsten! Sporcular da çok beğenmiş, voleybolcu Naz Aydemir Akyol da, güreşçi Cenk İldem de “Son yılların en iyi çalışması, başlasa da giysek şu elbiseleri” dediler. Keza olimpiyata gidecek federasyon başkanları da memnundu ortamdan. Çünkü, uzun yıllardır ilk kez bu kadar umutlu gidiliyor olimpiyata. Suat Çelen, “Madalyanın tahmini olmaz, ama ilk kez bu kadar umutluyum” dedi ki haklı, hem Ahmet Erdoğan hem İbrahim Çolak kürsünün bir adım gerisindeki sporcular. Keza Sezer Huysuz, Tamer Taşpınar, Fatih Çintimar, umutla bakıyorlar Tokyo’ya. Ve TMOK Başkanı Uğur Erdener ile Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sportif açıdan son yılların en başarılı yöneticileri olmaya çok yakınlar. Ancak, bu isimlerin ortak sıkıntısı, hepsi de Avrupa ve dünya şampiyonu olan ve olimpiyat madalyasına bu kadar yakın isimlerin, medyada, kamuoyunda karşılığını bulmaması. Haksızlar mı?

Geçen haftanın bir önemli olayı da Gazi Koşusu’ydu. 21 safkan, pandemi nedeniyle yine boş tribünler önünde koştu. Jokey Ahmet Çelik kariyerindeki üst üste 7. Gazi zaferini bu kez Burgas ile alırken, atçılık camiasının da yüzünü güldürdü. TJK Başkanı Serdal Adalı da seneye en az 60 bin kişiyi ağırlayacaklarının sözünü şimdiden veriyor ve yarışı onurlandıran Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerini sunuyordu, çünkü Gazi Türkiye Cumhuriyeti’nin en eski ve en yaygın sportif etkinliği!