Olimpiyat ve MHK

09 Aralık 2020 Çarşamba

Hakem maçın yazgısını değiştirebilir mi? F.Bahçe'nin Denizli'yi 2-0 gibi net skorla yendiği maç sonrası tartışmalı kararlara imza atan Ali Palabıyık için soruldu bu soru. Çünkü Palabıyık, tartışmalı bir penaltı kararına hükmederken, pozisyonun içindeki Serdar'ı nedeni belli olmayan ilk sarı kart sonrası pozisyon gereği gösterdiği 2. sarı kartla kırmızıdan oyun dışı bırakacak, ardından da F.Bahçe aleyhine penaltıya hükmedecek, VAR'ın, "Gel izle istersen hocam" uyarısı sonrası yanlış kararından dönecekti. F.Bahçe doğal olarak isyan etti, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ise konuya, "F.Bahçe hakemi de yendi" şeklinde bir boyut kazandırdı. Hakemler gerçekten bu kadar kötü mü? Eğer kötüyse Avrupa kupalarında nasıl iyi yönetimler gösterebiliyorlar? Kötü hakem her yerde kötüdür. Türkiye'de farklı, Avrupa'da farklı düdük çalınıyorsa ortada yönetim krizi vardır! Serdar Tatlı, MHK'nin başına atandığında büyük sıkıntıların yaşanacağını ifade etmiştik, ama herkes bildiğini okuduğu için Nihat Özdemir TFF'si, Tatlı'yı MHK'ye getiriverdi: "Ama dürüst..." biz Serdar Bey için dürüst değil demedik, sadece "Serdar Tatlı yenilenen kurallara uzak, yurt dışından gelen eğitmenlerle iletişimi yok, liderlik vasfı yetersiz" yorumlarını getirdik. Çünkü Tatlı'nın, eski usül yönetimi ile 'cin'lerin cirit attığı hakem dünyasına hakim olamayacağı belliydi. Sonuçta da F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki'nin dediği gibi, "Hakem camiası başıboş" kaldı.

İstanbul günün birinde olimpiyata ev sahipliği yapar mı? Zaman içinde bu kadim kent elbette oyunları düzenleyecek. Peki 2024 ve 2028'in ev sahipleri belli olduğuna göre 2032'yi alabilir miyiz? İşte mesele de bu. Bina, yol, vb yaparak, TOKİ reklamı ile olimpiyat alınamayacağını 2020'nin 2013'teki seçmelerinde gördük! O yüzden İstanbul'un bir tanıtım yüzüne ve "Biz olimpiyatı yaparız, çünkü İstanbul sporu seviyor, olimpik ruha da sahip" mesajına ihtiyacı var. Örneğin, 2032'nin belli olacağı 2026 yılına kadar her uluslarası etkinlikte bir stand açıp, tanıtım yapmalı Türkiye. Bu FIFA ve UEFA organizasyonu olmasın, mesela masatenisi dünya şampiyonası, Avrupa cimnastik şampiyonası vb. olsun. Çünkü IOC'nin seçici kurulları hep öteki branşların başındaki isimlerden oluşuyor. Bir de insan hakları ve demokrasi meselesi var; Geçenlerde IOC Başkanı Thomas Bach, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı telekonferansta "Sizi paylaşımcı kimliğinizle tanıyoruz, demokrasi anlayışınızla her kesime hitap ediyorsunuz" dedi. Bu yüzden, Spor Bakanlığı, TMOK ve Ekrem İmamoğlu aynı masaya oturup, İstanbul'un şu andaki ev sahibi İmamoğlu ile rüzgarı arkasına almalı. El ele verilmeli siyasi tercihlere bakılmaksızın. Pandemi sonrası her uluslarası etkinlikte İmamoğlu'nun, "İstanbul bu organizasyonu hiç olmadığı kadar istiyor ve hak ediyor" sözü ile spor dünyasının karşısına çıkılmalı. Bunu başarırsak, Atlantik ötesi dönüşte 2032'yi alırız, yoksa 2040'lara kalır. Çünkü 2032 bir Avrupa ülkesine giderse bir daha ana karaya dönüşü yıl alır!