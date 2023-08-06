Olimpiyata 1 yıl kala!

06 Ağustos 2023 Pazar

2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na 1 yıl kaldı. Peki hazır mıyız? Bir iki branş dışında sanmam. Başarılı olur muyuz? Bir, iki kulübün performans sporcuları iyi kura çeker veya günlerinde olurlarsa, son 2-3 olimpiyattaki başarıya yaklaşırız. Umudumuz, doğrudan olimpiyat vizesi alması beklenen Filenin Sultanları’nda. Ancak bir gerçek var ki, spordan gelen yeni bakan Osman Aşkın Bak, hâlâ kadrosunu kuramadı, seversiniz sevmezsiniz milletvekilliğine geçiş yapan son 12 yılın Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın yokluğu da ayrı bir sorun. Performansları ve uygulamalarında sıkıntı olduğu iddia edilen Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün tüm kadroları aynen duruyor. Eski bakan Mehmet Kasapoğlu’nun gölgesi bakanlık binalarında. Bir ara yükselişe geçen judo ve yüzmede performans düşüşü var, badmintonda federasyon başkanı Murat Özmekik’e verilen 12 ay hak mahrumiyeti nedeniyle yönetim düştü, bazı federasyonlarda idari kriz patlamak üzere.

Görüldüğü üzere sporun üzerinde ölü toprağı var. Şimdi yeni bakan Osman Aşkın Bak, siyasi atamaları ve geçen dönemin sonlarında tavan yapan “adam kayırmacılığı” bitirir, liyakat sahibi isimlerle yürürse olimpiyata kadar Türk sporu ayağa kalkar. Bu arada spor insanı demişken, Sayın Bak’tan ricamızdır, lütfen 81 il müdürü atamasını gözden geçirirken kadın yöneticileri de düşünsün, hatta genel müdürlük kadrosunda da kadınlara ağırlık versin Kasapoğlu dönemindeki erkek-erkil yapı bitsin.

DOUBLE PASS!

Türk futbolunun geleceğinin emanet edildiği Belçikalı şirket Doublepass kapalı kutu. TFF açıklama yapmıyor, TFF binası içinde kimseyle merhabaları yok, kime kaç para ödeniyor belirsiz. Ancak arada ciddi bir paranın döndüğü iddiası var! Para demişken, Süper Lig isim sponsorlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kulüplere destek olun” ricasıyla bu işe giriştiği ve kulüplere ek ödeme yapıldığı da kulağımıza geldi!