Watergate skandalını ortaya çıkaran iki gazetecinin gerçek hikâyesini konu alan ve başrollerini Dustin Hoffman (Carl Bernstein) ile Robert Redford’un (Bob Woodward) oynadığı Başkanın Adamları (All the President’s Men) filminin aforizmasıdır, “Parayı takip et” (Follow the money) sözü. Süleymancıların başındaki isim Alihan Kuriş’in inanç temalı maskesi de yaşamın günlük akışına aykırı tutarlardaki paranın seyrinin ortaya çıkmasıyla düştü.

Aslında biz bu filmi 10 yıl önce gördük 15 Temmuz başarısız hain darbe girişimiyle. O zaman FETÖ idi paralel yapının adı, bugün Kuriş’in Süleymancıları. Ortak noktaları inanç ve dini değerleri kullanıp toplumu sömürmek, güçlenmek. Aslında 2018’e dayanan bir oluşum Kuriş’in kurduğu yapı. Hatta daha öncelere de gidiyormuş ama nedense 2026 yılı beklenmiş! Kimileri cemaat içindeki çekişmeye vurgu yapıyor ve “ispiyon” imasında bulunuyorsa da göz göre göre bir saadet zinciri kurmuşlar, İslamiyeti dünyaya yayacağız diyerek yüzlerce kilo altın, milyonlarca dolar ve Avro nakit parayı götürmüşler. Holdingler, şirketler, yurtlar; ne ararsanız var!

Öncelikle bu paranın kaynağı soruşturulmalı. Çünkü taşınmazlarla ortada dönen ve milyar dolarlarla ifade edilen tutar, dini inançları sömürülen saf yurttaşların hibesiyle birikmez. İşin içinde ya silah-uyuşturucu ticareti var ya kara para aklama faaliyeti. Ki polise yakın kaynaklar kayıtdışı paranın izini takip edip bu örgütün ortaya çıkarıldığını öne sürüyor. Cumhuriyet başsavcılığı ile MASAK müfettişleri de titizce çalışıp dev bir yapbozu tamamlamışlar. “Düğün takısı” adı altındaki kiloluk külçe altınların bile seyrini izlemişler aylarca. Sonra da deliller kafdağını aşınca düğmeye basılmış. Hemen her yere ulaşmış bu yapı, yazılan çizilene bakılırsa. Ve işin ucu nereye varacak bilinmiyor, önümüzdeki günlerde toplumda büyük şaşkınlık yaratacak isim, kurum ve siyasi oluşumlara değerse bu değnek kimse şaşırmasın! Çünkü fısıltı gazetesi aracılığıyla kulağımıza gelenler emin olun ki polis müfettişleriyle MİT’in masasına aylarca önce konmuştur! Acaba o masalarda sadece Süleymancılarla ilgili dosyalar mı var? Yoksa inanç istismarında bulunan başka yapılara da sıra gelecek mi?

Bu arada Süleymancıların “tartışmalı” lideri Alihan Kuriş’in gözaltı süresinde Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile aynı hücrede kaldığı ortaya çıktı. Kuriş’in Aksu’ya, “Cezaevinden çıkarsam sizlerle tartışmak, konuşmak istiyorum, artık ben de solcuyum” dediği paylaşıldı kamuoyuyla! Güler misiniz ağlar mısınız ancak birileri Kuriş’e söylemeli, “rüyaya yatıp” solcu olunmaz, milletin parasını öyle ya da böyle sömürenlerden de solcu olmaz, bakmayın son dönemde bu işten prim yapanlara. Üstelik Türkiye’de sol çizgide bulunan CHP, YENİ Parti, TİP, TKP ve diğerlerinin kapıları rahmetli İlhan Selçuk’un ifadesiyle “din baronları”na açılmaz, açılmamalı. Olsa olsa içeri sızarlar Truva atı gibi! O yüzden aman dikkat Kılıçdaroğlu, Özel, Okuyan ve diğerleri...

BORÇ SARMALI NEREYE?

Ülke insanı borç sarmalından kurtulamıyor. İcra ve iflas dosyaları patlamış durumda. Geçen yıl 3 bin 200 civarındaki konkordato ilan edenlerin sayısı 2026’nın ilk 8 ayında 3 bin 700 bandını aştı. Bu da tekelleşmeyi körüklüyor ve yakında KOBİ diye kavram hafızalardan silinip gidecek. Sadece firmalar değil, bireysel kredi kullanan sayısında da patlama yaşanıyor. 44 milyona dayanmış krediyle yaşayanların sayısı, 1.1 milyon kişi ise kredi ve kredi kartı nedeniyle takibe düşmüş! Tablo ağır.

YHT NİYE ZAM YAPTI?

Yüksek hızlı tren YHT’ye yine zam geldi. Bu yıl 2. kez yapılan artışla Ankaraİstanbul bileti 990 TL oldu, geçen yıl bu zaman 780 TL’ydi. Yılbaşında yüzde 19.5 zamla 930 TL oldu, geçen gün de yüzde 6 daha zam gördü. Gerekçe enflasyon, genel maliyet artışları ve demiryolu işletme giderlerindeki yükseliş! Ancak asıl yük, tasarruf genelgesinin TCDD’de uygulanamaması ve ölü yatırımlar!

Gerçi diyeceksiniz ki “Hangi devlet kurumu tasarruf yapıyor da sıra TCDD’ye gelsin”?

EGE ISINACAK!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle uygulamaya konan deniz milli parkı, aslında deniz ve kıyı ekosistemini koruma amaçlı gözükse de Atina yönetimince endişeyle karşılandı. Bu paniğin nedeniyse sadece deniz milli park kararı değil, Türkiye’nin eşzamanlı olarak Suudi Arabistan ve Pakistan’la imzaladığı savunma paktı. Yunan gazeteleri diyor. Yunan dışişleri, bu yasanın tek taraflı olduğunu savunuyor. Ki bu konuda haksızlar çünkü Atina özellikle adaların silahsızlandırılmasını içeren sözleşmeleri çoktan rafa kaldırmıştı tek başına! Görünen o ki Ege’de sular son bahara doğru iyice ısınacak.