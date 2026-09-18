Türkiye, engelli spor branşlarında büyük başarılara imza atıyor. Son olarak para engelliler Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda Defne Kurt, tek başına 5 altın madalya kazandı. Milli Takım şampiyonayı 9 altın, 7 gümüş, toplam 16 madalyayla tamamladı. Aynı tarihlerde Polonya’daki Para Bisiklet Avrupa Kupası Yol Yarışları’nda Fuat Uğur C3 kategorisinde gümüş madalya kazandı. Tuana Filiz-Ayça Erdoğan ikilisi bronzun sahibi oldu. Türkiye, Polonya’nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen oyunları ise 13 altın, 13 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 53 madalyayla tamamladı. Madalyalar para atletizm, para yüzme ve para masa tenisi branşlarında geldi.

Kabul edelim ki 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan bu yana sürekli taş üstüne taş koyuldu engelli bireylerin spor dünyasına katılımında. Yavuz Kocaömer ile başlayan bu yükseliş Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nde Dr. Murat Aksu ile devam ediyor. Ve elbette son 1-2 yıldır engelli branşının ayağa kalkmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın aldığı bir kararın da payı büyük. Önceki yıllarda sadece tek bir federasyon çatısı altında toplanan sporcular artık 63 federasyonun 30’una geçiş yapmış durumda. Bisikletinden, tekvandosuna, yüzmesinden, atletizmine, dansından masa tenisine kadar yaygın branşlar da engelli sporculara hizmet veriyor. Kararın altında da Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın imzası var. Genel Müdürlük de branş dağılımını eksiksiz yapınca madalyalar neredeyse ikiye katlandı. Böylelikle antrenman salonu, havuzu veya pisti, antrenör, menajer gibi sorunlar daha kolay aşılıyor. Bir de TMPK (Paralimpik Komite) itici güç görevini üstlenince Türkiye engelli sporunda örnek gösterilen ülke olma yoluna girdi. Ki önceki yıllarda bazı havuzlara, salonlara girecek öncelikli kapı bulamazdı engelli sporcular ve aileleri. Bırakın engelli seyirci tribününü. Elbette yeni nesil spor salonlarının engelsiz erişim kriterine göre yapılması, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin çatı örgüt olarak, 2036 İstanbul hedefinde tüm tesisleri paralimpik erişime hazır hale getirmesi de dikkat edilmesi gereken bir başka nokta.