Tarihi gol

04 Kasım 2024 Pazartesi

İlk düdükle önde basan Trabzon etkiliydi. F.Bahçe 15 dakika kapandı sonra maça başladı, Uğurcan’ı geçememişlerdi ki Fred ağları sarstı. 2. yarı Trabzon yine sahne aldı, biri gri 2 penaltı ve Banza’nın soğukkanlı vuruşlarıyla öne de geçti. F.Bahçe yeniden vites yükseltince Dzeko usta işi golle 2-2’yi buldu. Banza’nın elle oynaması penaltıya benziyordu deneyimsiz hakem Oğuzhan Çakır “Devam” dedi. 90+12’de Amrabat, müthiş maçın kazananını ilan etti.