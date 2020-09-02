TFF Genel Kurul’u iptal olur mu?

02 Eylül 2020 Çarşamba

TFF’nin olağan genel kurulu yapıldı dün Ankara’da; son yılların en zayıf, niteliksiz birleşimiydi, hesaplar kerhen ibra oldu, ama yeter çoğunluk toplanmadığı için statü değişkliği rafa kalktı. Yabancı sınırlamasında taça çıkan, 21 takım konusunda sınıfta kalan TFF, genel kurulu bile icra edemedi. 4 büyüklerle son şampiyon Başakşehir’in başkanlarının şu veya bu nedenle katılmadığı bazı kulüplerin protesto edip gelmediği bu genel kurul Nihat Özdemir federasyonunun kara deliğidir. Hukuken de sakıncalı bir genel kuruldu! Kasımpaşa ve F.Bahçe’nin itirazı ile ortaya çıkan ‘usul aykırılığı’ emin olun geçersiz kılacaktır Ankara macerasını. Kasımpaşa’nın itirazına bakılırsa TFF ne yazık ki yasaya uymamış. Genel kurul çağrısında ve bilgilendirmede ciddi usul hatası yapılmış. Federasyonun bağımsız firmalarca derlenen denetleme raporları genel kurul üyelerine zamanında ulaşmamış, mali raporlar da. F.Bahçe’nin genel kurula yönelik itirazı ise biraz daha hassas. Sadece Cumhuriyet gazetesi ve cumhuriyet.com.tr’nin gündeme getirdiği ve AİHM kararı vardı TFF ile ilgili. AİHM G.Saraylı yönetici Sedat Doğan ve hakem Serkan Akal’ın dosyasındaki PFDK-Tahkim kararlarına bakıp, “TFF’nin ilgili kurumları bağımsız değil” hükmüne varmış, durumun düzeltilmesini istemişti. Bunun üzerine TFF bir kısım iyileştirmeye gitti. Güya iki kurum birbirinden bağımsız, özgürce karar alacaktı. Ama nerede! F.Bahçe eksiği yakaladı ve itirazda bulunup, “düzeltin, uygun hale gelsin, öyle kabul edelim” dedi ama TFF oralı olmadı! Allahtan yeterli çoğunluk sağlanamadı da masada kaldı bu garabet değişiklik.

126 milyonluk büro gider kaleminin olduğu bütçe nasıl ibra oldu bu ayrı bir sorun! Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bağımsız hukuk devletiyse, bir genel kurul üyesinin mahkemeye yapacağı başvuru, genel kurulu iptal ettirir! O yüzden Sayın Özdemir ve yönetimi şapkasını önüne alıp düşünsün göreve devam edip etmeme meselesini. G.Saray’ın pandemi nedeniyle yapılamayan bir mali genel kurulu var. Birçok STK mali ya da seçimli genel kurullarını yaptığı halde G.Saray işi ağırdan alıyor. Durum böyle olunca da kulüp üyeleri isyan ediyor: “Onaylanmamış bütçeyi harcıyorsunuz” diye. Kulüp üyesi finansçı Altuğ Özarslan ise konuya farklı noktadan yaklaştı. G.Saray’ın son 1 yıl içindeki borç alacak farkı artışının 1.4 milyardan 2.3 milyara çıktığını açıkladı. Ünal Aysal ve Dursun Özbek döneminde başlayan bu borç sarmalı Mustafa Cengiz döneminde zirve yapmış Özarslan’a göre. Bu yüzden “toplanmak” istiyor G.Saray’ın yarınlarını düşünen üyeler. Bir hatırlatma; yukarıdaki verilere rağmen borç-alacak meselesinde kötünün iyisi G.Saray; bu tablolar Beşiktaş ve F.Bahçe’de çok daha ürkütücü. Kulüpler üyelerin sahip olduğu yapılardır, günün sonunda üyenin dediği olur! Gerçi, mali genel kurul yapıldığında ibrasızlık ihtimali var ve hâlâ geçen yılın ibrasızlığının davaları sürüyor, ama genel kurulu toplamamak Cengiz ve ekibinin elini zayıflatmaktan başka işe yaramıyor!