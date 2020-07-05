Trabzonspor kırmızıda geçti!

05 Temmuz 2020 Pazar

Bir futbolcu takımını yakar mı?

Yakar.

Evet, Feghouli Galatasaray'ı dün tek başına yaktı; yakmakla da kalmadı, Sarı-Kırmızılı ailenin şampiyonluğa, şampiyonlar ligine dair bütün umutlarını da parça parça etti.

Profesyonel bir futbolcu kendisine yapılan faulün cezasını keser mi? Hem de sahada 4, VAR odasında 6-7 phakem varken...

Ama o kesti faturayı; canı yanınca..

Aslında kestiği fatura değildi, Galatasaray'ın o ana kadar gayet de iyi götürdüğü Trabzonspor maçına dair beklentilerini kesti bıçak gibi.

Varsayımlar üzerinde yorum yapmak güç, ama maç 11-11 oynansaydı Trabzonspor İstanbul'dan Türk Telekom Stadı'ndan şampiyonluk vizesini alıp çıkamazdı. Hatta Feghouli atıldıktan sonra da kolay kolay teslim olmayacaklarını gösteriyorlardı, orada da VAR odasındaki Ali Palabıyık'ın 'ince eleyip-sık dokuması'nın kurbanı oldular.

Cüneyt Çakır uzun yıllardır ilk kez bu kadar işine karıştırmış olmalı Video Yardımcı Hakemi. Çünkü Feghouli'nin kasıtlı tekmesni çözemedi, Donk-Sörloth arasındaki ikili mücadelede de ortalarda yoktu. İki pozisyonda da VAR uyarısı ile karar verdi, karar değiştirdi. Darılmasın Cüneyt Çakır, sadce sahada koştu, düdüğü Ali Palabıyık'a çaldırdı!

İşin garibi Ali Palabıyık, Ekuban'ın Belhanda'ya yaptığı kasıtlı faulde o kadar inceci olmamasıydı!

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Maçın ayrıntılarına gelince, golcüsüz, orta alanı bitik, son dakikada da sol açığı Onyekuru'yu kaybeden Galatasaray, 3-1'lik skora rağmen onurluca mücadele etti. Ancak Trabzonspor'un kadro kalitesine karşı direnemedi. Yine de maçın sonlarına kadar en azından skoru dengelemeye çalıştılar. Ne var ki, Sörloth ayarı bir oyucusu yoktu Sarı-Kırmızılıların. Keza, Sosa gibi bir virtüözleri de! Arjantinli kaptan dün kendine hayran bıraktı futbolseverleri. Hele 2. goldeki asisti; daha doğrusu attığı kavisli orta uzun zamandır izlenmeyen futbol lezzetiydi.

Kaleci deseniz, Uğurcan, Okan'ın çok önünde. Diğerlerini saymayayım, Galatasaray Yunus'u oyuna alıyor, Trabzonspor Nwakaeme'yi!

Sözün özü, Trabzonspor, - Feghouli'nin de desteğiyle - 3 puanı aldı şampiyonluk yarışındaki umudunu son 360 dakikaya taşıdı.

Galatasaray ise pandemi sonrası dibi gördü bu maçla; görünen o ki ligin sonuna kadar da toparlanması, kendisini ilk 3'e atması çok ama çok zor!