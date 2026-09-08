Saat 20.00 sularıydı, kadınlı, çocuklu bir grup otobüsle Yunanistan Kipi Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapıyordu. Tam da Türkiye-İtalya Avrupa Şampiyonası finalinin oynandığı dakikalardı. Altın sette 15. sayı geldiğinde önceden samimiyetleri olmayan, hatta tanışmayan insanlar birbirine sarıldı. “Türkiye... Türkiye...” sesleri yükseliyordu otobüsten. Meriç Nehri bir başka güzeldi; yolculardan biri Ayten Alpman’ın Memleketim şarkısını açmaz mı YouTube’dan. Görmeyin coşkuyu. Pasaport kontrolüne gelindiğinde bütün küçük kızlar Vargas olmuştu, bir kısmı Eda, bazıları Yaprak ve İlkin. “Benim adım Zehra” diye koşan bir minik kız çocuğu da Kadın Voleybol Milli Takımımız’ın, İtalya’yı 3-2 yenip üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olmasını kutluyordu.

Gelelim olayın sportif tarafına; sürpriz değil. Bu tip büyük zaferler sürprizle kazanılmaz. 20 yılı aşkın büyük bir emeğin sonucu geldi üst üste 2. Avrupa şampiyonluğu. Takımda isimler, antrenörler değişiyor ama başarı çıtası düşmüyor, yükseliyor. Her gelen hoca da bizden biri oluyor; Santarelli gibi. Niye? İyi yönetiliyor bu branş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile voleybol branşını destekliyor. Özellikle son 10 yılda -il ilçe demeden- inşa edilen spor salonları bu patlamada önemli rol oynuyor.

Voleybol dendi mi akan sular duruyor Ankara’da. En uzak ilde voleybolcu adayı çoğunluğu kız çocuklarını izleyen yüzlerce antrenör var. Mehmet Akif Üstündağ Başkan çok iyi bir zincir oluşturmuş. 81 il, 964 ilçe, hatta binlerce köyde. Örneğin sosyal medyadan biri mesaj atıyor, “Falanca köyde bu kızların voleybol topu yok” diye. Oraya top ve file yağıyor. Çünkü o kızlar biliyorlar ki bir yeteneğe sahiplerse Ankara’daki TVF Spor Lisesi’ne girip hayatlarını kurtaracaklar. Nedir mi TVF Spor Lisesi? Ankara Yenimahalle’de Voleybol Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ortak protokolüyle kurulan voleybol okulu. Avrupa’da bile eşi benzeri az. Sırf bu örnek dahi yeterli “Türkiye nasıl voleybol ülkesi oldu?” sorusunun yanıtına. Çünkü biz bu işi seviyor, önemsiyor ve en önemlisi siyaseti karıştırmadan gayrısız destekliyoruz.