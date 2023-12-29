Yanlış zaman, yanlış yer!
Önce şu bilinmeli ki bu maçın yeri de tarihi de yanlış. Daha 5 gün önce ligde kapışmış, yarısından çoğu Noel tatili için tempo düşürmüş futbolcuların üstelik yılbaşı ve devre arası tatili öncesi süper kupa oynamaları doğru değil.
Suudi Arabistan’da maç fikrine 100. yıl bağlamında karşı olduğumu da belirteyim. Bu konu üzerine çok şey yazılır ama sonra!
Meseleye futbol ekonomisi üzerinden bakarsak; mali açıdan dönemeyen, Bankalar Birliği’ne olan borçlar için bakanlık bakanlık dolaşan kulüplere maddi kaynak yaratma girişimindeki TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bu adımı ekonomik anlamda önemli olabilir ama dedik ya zamanı yanlış, hem Noel-yılbaşı süreci bağlamında hem de 1923/2023 bağlamında “yanlış..”
Para meselesini açarsak; kulüp başı 1-2 milyon dolar ise yazık bu kadar git-gele.
Gerçi Galatasaray’ın da Fenebahçe’nin de denetleme kurulları bu rakamları mali genel kurulda üyelere açıkladıklarında iş ortaya çıkar. Eğer, “değer miymiş” sesleri yükselirse yazık!
Para demişken Suudiler TFF’ye kulüplere para verecek ama Riyad’da gördüğüm kadarı ile loca biletini 140 bin TL karşılığı riyalden satan kale arkası biletlere bile 10 bin TL üzeri fiyat biçen Araplar bu işten kârlı bile çıkacak! Bir dip not daha; maça da fazla ilgi yok buralarda. Dostlar darılmasın ama olaylar nedeniyle yıpranan marka değerinden bir El Clasico ya da Londra derbisi çıkarmak için TFF daha renkli projeler üretmeli.
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