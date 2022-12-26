Yarını görmek!

26 Aralık 2022 Pazartesi

2022’nin son günlerindeyiz. Hepimiz için zor geçen bir yılı geride bırakıyoruz.

Çoğumuz, “Nihayet bitti” diyecek 31 Aralık gece yarısı...

Geriye dönüp baktığımızda bir enkaz var. Akaryakıta, elektriğe, doğalgaza, temel gıda maddelerine peşi sıra “yüzsüzce” yapılan zamları bir kenara bırakıp 2022’deki yıkımı, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun bakış açısıyla özetlemek istiyorum. Belki, o sözler hem bu yazıyı yazanın hem de siz okuyanların yüreğini yakacak ama Türkiye’nin güncel zaman gerçeğidir, ne yazık ki aşağıdaki gibidir:

“- Burasını seviyor musun?

- Evet, en çok da bana verdiğiniz meyve sularıyla kremalı bisküvileri. Ben ve kardeşim, en çok bu meyve suyunu seviyorduk. Ama babamız artık alamıyor, sadece burada yiyip, içebiliyoruz. Bir tane de kardeşime alabilir miyim?”

Ne denir bilmem! Ama yukarıdaki olay birebir yaşanmıştır ve sosyal belediyecilik yapan bir kurumun ücretsiz çocuk evinden yararlanan 4 yaşındaki bu kız evladın sözleri AKP iktidarının Türkiye’yi ne hale getirdiğinin özetidir. Eksiği vardır, fazlası yoktur.

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Evet, Cumhuriyet gazetesi, çocuğun haykırışını farklı haberlerle duyurdu 2022’de. Birileri(!) pembe gazete çıkarıp, iktidarca desteklenir, aynı zamanda da devlet bankalarından “ballı” reklamlar alıp 2022’yi kârla kapatırken Cumhuriyet, geride kalan 12 ayda, yine Türkiye gerçeğini paylaştı okurlarıyla.

5’li çete ve onun çevresindeki, “hatırlı” müteahhitlere verilen ballı ihaleleri en çok gündeme getiren yayın grubuydu. Özellikle Ankara-İzmir hızlı tren hattındaki, tarihin en büyük ihalesini Cumhuriyet yazdı, Ulaştırma Bakanlığı, ayyuka çıkan skandal maddelerden utanmış olsa gerek, geri adım attı.

Süt henüz 12-13 lira sınırındayken ithal samana gelen “vicdansız” zamlar yine Cumhuriyet’in manşetiyle kamuoyunun dikkatine sunuldu. “Yılsonunda süt ve süt ürünlerinde inanılmaz artış yaşanacak” yorumu ise “gelmekte olan” zam fırtınasını işaret etti Şubat 2022’de!

Keza, şu sıralar bir ekmeğin 6-7 liraya çıkma olasılığını da gündeme getiren ilk gazete Cumhuriyet’ti, “Halkın ekmeğiyle oynuyorlar” manşetiyle aylar önce.

Yine konuttaki “soyguncu” zihniyet de Cumhuriyet’in önceliğiydi.

Londra’da, Manchester’da, Miami’de veya Milano’da rezidans türü bir ev alabileceğiniz paraya İstanbul’da, İzmir veya Antalya’da evcil hayvan kulübesi bile alamayacağınız gerçeğini tüm Türkiye’nin dikkatine sunan bizdik. Konut demişken geçen haftaki manşetimiz sonrası, Çevre Bakanı Murat Kurum’a önemli(!) bir makamdan “Gerçekten İstanbul’da 2 artı 1 ev parasına Liverpool merkezde ev mi alınıyor mu, şu orta gelir konut işini çöz” mesajı gitmiş. Sayın Kurum, bu krizi nasıl çözer, çözebilir mi bilmem ama cebinde 100-200 bin doları olan yabancıya peynir ekmek gibi ev satılırsa bu kriz asla aşılamaz!

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Ve tarikatlar... Cumhuriyet’in kararlılıkla, cesurca üstüne gittiği konulardan biriydi 2022’de. İktidarla mahkemelik olup yüz binlerce liralık tazminat cezalarını göze alan yazar, muhabir ve editörlerimiz, “gerici kuşatmayı” defalarca irdeledi. Tıp öğrencisi Enes’in cemaat baskısından bunalıp intiharı, 6 yaşındaki kız çocuğunun babası yaşında biri ile henüz bebeklik döneminde “evlendirilme” töreni, gazeteci Timur Soykan tarafından gündeme getirildikten sonra Cumhuriyet’in ısrarlı manşetleriyle gündem oldu. Öyle ki “İstismarın failleri hâlâ sokakta”, “Yasa cemaatlere işlemiyor” haberleri ve sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bakanlığı’na yürüyüşü vicdanlara dokunmuş olsa gerek gizli ellerce korunan Hiranur Vakfı’nın iki yöneticisi, apar topar tutuklanıverdi.

Bir bakışta 2022’de Türkiye’nin yaşadığı, “toplumsal” çöküntüleri özetledik. Bilinsin ki bayiden 5 TL verip aldığınız Cumhuriyet, bugünden yarını görmek isteyenlerin gazetesidir. Onurlu bir başkaldırıdır Cumhuriyet okumak.

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Geçen haftaya gelirsek iki olay ön plana çıktı. İlki, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na önceki hafta verilen hapis cezası ve siyasi yasak meselesiydi. Ve konunun bir numaralı ismi İmamoğlu, çarşamba öğle saatlerinde Cumhuriyet’i ziyaret etti, sorularımızı yanıtladı. İklim Öngel’in kaleminden belki de son dönemlerin en iyi söyleşisini okuduk. Ziyaretin akıllarda kalan yorumu ise İmamoğlu’nun ısrarla “Ben CHP’nin evladıyım” sözleri ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun vereceği adaylık kararına, parti disiplini doğrultusunda uyacağıydı. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sert mesajları vardı İmamoğlu’nun.

Haftanın diğer konusu ise asgari ücrete gelen zamdı. 8.507 lira oldu emekçinin 2023’teki en düşük kademe maaşı. Öncelikle bu zammın, geçen yılki enflasyon fırtınası karşısında ‘ezildiğini’ söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçinin olmadığı masada belirlenen bu rakamı müjde diye duyurdu. Erdoğan’ın “Baz etkisi ile enflasyon düşecek, fırsatçılara da izin vermeyip işçinin refahını sağlayacağız” yorumu TV’lerde dönerken çarşıda, pazarda, markette tüm fiyatlara yüzde 20 ile 30 arasında zam gelmesi gerçek bir ironiydi.

FIRSATÇILARA İZİN!



Sayın Erdoğan sokaktaki artışın farkında mı? Ama bir gerçek var ki Erdoğan’ın “Fırsatçılara izin vermeyeceğiz” sözünü dinleyen yok ülkede. Hatta, kendisinin atadığı Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un bile Erdoğan’ın bu sözünü önemseyip önemsemediğini bilemiyorum ama eski Erdoğan olsa, “Fırsatçılara izin vermeyeceğiz” dediğinin ertesinde fiyatları artıranlara denetim uygulamayan o bakanı görevden alırdı. Demek ki Erdoğan ya kontrolü kaybetmiş ya da danışmanları tarafından yanlış bilgilendiriliyor.

Gelecek yıl; 2 Ocak’ta görüşmek dileğiyle.