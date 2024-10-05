Arif Kızılyalın
Yönetim faturası
Ekonomileriyle ters orantılı transferlere imza attı 3 büyükler. Yüksek döviz kurunu düşünmediler; oynatmayacakları isimlere milyonlar verdiler. Sonuç? Şampiyonlar Ligi’nde yokuz. UEFA Ligi’nde G.Saray, yedek futbolcusunun bonservis ücretine kurulan Rigas’ı yenemiyor. Mourinho’lu F.Bahçe, Twente’de 1 puanı zor kurtarıyor. Beşiktaş, UEFA Ligi puan durumunun 36.’lığına demir atıyor! Türk futbolu yönetilememe krizinin faturasını ödüyor!
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