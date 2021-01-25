Özgürlük ve onur üzerine

25 Ocak 2021 Pazartesi

-Demirtaş’a, Kavala’ya, cezaevlerinde haksız yere tutulan herkese





Özgürlük ve onur kavramlarının

Tek ve aynı şey olduğunu düşünürüm;

Özgürüm, onurluyum çünkü,

Onurluyum, çünkü özgürüm.





Yaşamı değerli kılan da

Bu ayrılmaz birlikteliktir.

Savunduğum onurumla

Zindanda da özgürüm demektir.





Halklar da tıpkı kişiler gibi,

Onurla yaşarlar, eğer özgürlerse;

Bir halk razı demektir onursuzluğa,

Tutsaklığı yazgı kabul etmişse.





Özgürlük ve onur için verilen savaşım

Kavgaların en kutsalıdır.

Çünkü o, bilinçli tarihi boyunca insanın

Gerçekten insan olabilme uğraşıdır.

Ocak 2021