Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Özgürlük ve onur üzerine

25 Ocak 2021 Pazartesi

-Demirtaş’a, Kavala’ya, cezaevlerinde haksız yere tutulan herkese


Özgürlük ve onur kavramlarının

Tek ve aynı şey olduğunu düşünürüm;

Özgürüm, onurluyum çünkü,

Onurluyum, çünkü özgürüm.


Yaşamı değerli kılan da

Bu ayrılmaz birlikteliktir.

Savunduğum onurumla

Zindanda da özgürüm demektir.


Halklar da tıpkı kişiler gibi,

Onurla yaşarlar, eğer özgürlerse;

Bir halk razı demektir onursuzluğa,

Tutsaklığı yazgı kabul etmişse.


Özgürlük ve onur için verilen savaşım

Kavgaların en kutsalıdır.

Çünkü o, bilinçli tarihi boyunca insanın

Gerçekten insan olabilme uğraşıdır.

Ocak 2021

Yazarın Son Yazıları

Özgürlük ve onur üzerine 25 Ocak 2021
Eşkıya dünyaya hükümdar olur 28 Aralık 2020
Tevfik Fikret'e 23 Kasım 2020
Vicdan - Vicdansızlık 7 Ekim 2020
RTÜK nedir? 30 Eylül 2020
Paçavra 23 Eylül 2020
40. yılında 12 Eylül’ü ister istemez anımsarken 16 Eylül 2020
Büyük günlerin yüzüncü yılında 9 Eylül 2020
Eylül 2 Eylül 2020
Halk 26 Ağustos 2020
Şu kahrolası 65 yaş ve üstü... 19 Ağustos 2020
Yetenek ve tutku 12 Ağustos 2020
Başkalarının hikâyesi 5 Ağustos 2020
Ne yazmalı? 29 Temmuz 2020
Melek Çetinkaya 22 Temmuz 2020


Video Haberler