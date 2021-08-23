Basın özgürlüğü için sonuna kadar mücadele...

23 Ağustos 2021 Pazartesi

Türkiye’de basın özgürlüğünün tanımı şu:

“Herkes düşüncesini istediği gibi ifade edebilir. Bedelini ödemek, cezasını çekmek şartıyla!”

Uygulama böyle... AKP iktidarı, gazeteleri Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla “denetliyor”. Beğenmediği habere ceza kesiyor, gazeteye ilan yasağı getiriyor. Geçen yıl gazetemize 55 günlük resmi ilan cezası kesen BİK’e Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, aydınlar ve okurlarımız dünya basın tarihine geçecek büyük bir dayanışmayla yanıt verdi.

Cumhuriyet’i ekonomik yönden baskı altında tutmak için adaletsiz kurallar getiren Saray yönetiminin iki ay önce yayımladığı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Kararnamesi başta Cumhuriyet olmak üzere eleştirel basını hedef alıyor. Yazılı basına BİK’le “ekonomik sopa” gösteren AKP iktidarı, televizyonları da Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) aracılığıyla “denetliyor”. Son günlerde kurulun; yangın ve sel haberlerinin veriliş biçimine bile karıştığını görüyoruz. Yaşadığımız doğal felaketler kadar ciddi bir durum bu!..

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Demokrasi, hukuk ve özgürlük adına vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Hal böyle iken AKP iktidarı, şimdi de sosyal medyayı daha sıkı denetlemek üzere bir yasa hazırlığı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son bir ay içinde birkaç kez konuya değindi. Aldığımız haberlere göre, her sosyal medya kullanıcısını denetleyecek BİK, RTÜK benzeri bir oluşum hazırlığı var.

Türkiye’de insanlar sosyal medyayı kullanma alışkanlığını edindi. Dijital 21 raporuna göre, Türkiye’de sosyal medyayı kullanan kişi sayısı 60 milyon. Sadece Twitter kullananların sayısı 14 milyon. Dünyada 7. sıradayız. Türkçe, internette içerik üretme dili bakımından 4. sırada. İktidar, gazete ve televizyonlara yönelik sistemli baskının üstüne sosyal medyayı da susturmak istiyor.

Elbette bu alanın da kuralları olmalı, denetlenmeli. Ancak amaç bu değil. Hedef; her bilgiyi-haberi tümüyle kontrol etmek.

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Cumhuriyet, nasıl medyaya yönelik baskılara direndiyse, sosyal medyanın özgürlüğü için de sonuna kadar mücadele edecek.

Medya bir bütündür, bir bölümüne yapılan baskı tümüne yapılmış demektir. Topluma yapılmış demektir.

Erdoğan’ın eylül ayında hazırlanacağını duyurduğu yasanın takipçisi olacağız. Yazarlarımızla, muhabirlerimizle siyasi baskı ne olursa olsun iktidarları uyarmaya, halkımızı aydınlatmaya, gerçekleri yazmaya devam edeceğiz...

SEDAT YAŞAYAN’DAN OKURLARA MESAJ

Cumhuriyet okurları Sedat Yaşayan’ı yakından tanır. Sedat Ağabey, tam 38 yıldır aralıksız günlük bulmacamızı, pazar günleri de ödüllü bulmacayı hazırlıyor. Koronavirüslü günlerde de Sedat Ağabey hiç ara vermeden Cumhuriyet okurlarıyla buluştu. Sedat Yaşayan, okurlarımızdan “3-4 aylık bir dinlence molası” istedi. Cumhuriyetçiler, Cumhuriyet okurları için Sedat Yaşayan’sız 3-4 ay biraz zor geçecek...

