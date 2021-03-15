‘Hakları ödenmez’ dediler,  gerçekten ödememişler!..

15 Mart 2021 Pazartesi

Covid-19 başladığından bu yana ölümler rakamlara indirgendi... Her akşam Sağlık Bakanlığı ölüm sayısını, hasta sayısını, test sayısını açıklıyor. Rakamlar düştükçe seviniyoruz; Türkiye haritasındaki iller kırmızıya boyandığında tedirgin oluyoruz...

Ve koronavirüse karşı büyük bir savaşım veren sağlık emekçileri 14 Mart’ı dün siyah formalarla karşıladı... Dile kolay, son bir yılda 387 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi!.. Bu kahrolası rakamın 140’ını doktorlarımız oluşturuyor!..

Tıbbiye öğrencilerinin 1919’da emperyalizme karşı başlattıkları direniş hareketinin 102. yıldönümünde sağlık neferleri bir kez daha tarihe geçtiler. Onlar, kendi sağlıklarından önce yurttaşın sağlığını düşündüler. Pandemiyle savaşırken bile şiddete uğradılar, öldürüldüler... Pandemi sürecinin yarattığı sorunlar sağlıkçıların omuzlarındaki yükü daha da artırdı. Bir yanda AKP iktidarının uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı, diğer yanda ticarileşen sağlık sistemi!..

Sağlık dünyasının gazetemizdeki sesi, editörümüz Sibel Bahçetepe’ye konuşan Aileri Hekimleri Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer acı tabloyu madde madde sıralıyor:

- Hekim maaşları yoksulluk sınırının altında.

- Sağlıkta etkin, uygulanabilir şiddeti önleme yasası bir an önce çıkarılmalı.

- Sağlık yöneticilerinin keyfe keder hukuksuz uygulamaları ile aile hekimliği çalışanlarına mobbing düzeyindeki uygulama ve taleplerine son verilmeli.

- Aile hekimliği birimlerinin kadro eksikliği atamalarla giderilmeli.

- 657 sayılı kanun kapsamında istihdam modeline geçilmeli.

- Hekimler rapor yükünden kurtarılmalı, yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalı.

Hekimler, sağlık emekçileri, “Adaletsiz ek ödeme sistemi yüzünden ücret uçurumu giderek büyüdü. Kimi yerlerde hiçbir ek ödeme yatırılmadı. 3600 ek gösterge sözü yıllar önce verilmesine rağmen hâlâ tutulmadı. Yıpranma payı dediğimiz fiili hizmet zammı makul bir şekilde geriye dönük uygulanmadı. Sözleşmeli istihdam adı altında, aynı işi yapan kişilere farklı ücretler ve farklı özlük hakları uygulamaları devam etti” diyor...

Evet... Sağlık çalışanı, iktidardan “alkış” değil, verilen sözlerin tutulmasını istiyor!.. 14 Mart Tıp Bayramı’nı bu yıl matem havasında karşılayan sağlık emekçilerine “Hakları ödenmez” diye seslenenler var. Sağlıktaki tablo gösteriyor ki iktidar temsilcileri “sağlıkçının hakkını gerçekten ödememişler!..”

EROL TOY’A VEDA...

Gazetemiz Cumhuriyet, bilge ismini; Cumhuriyet Kitapları çok değerli bir yazarını yitirdi. Yankı yaratan romanlarının yanı sıra çocuklar için hikâyeler de yazan Erol Ağabey, toplumsal göndermelere yer vererek bu hikâyelerde yetişkinlere de seslenmiştir. Haber müdürlüğü yaptığım yıllarda masam gazetenin üçüncü katındaydı. Cumhuriyetçilerin o dönem buluşma noktasıydı Haber Merkezi!.. Erol Ağabey ne zaman gazeteye gelse, Şükran Ablamızın (Soner) yanına uğrar, oradan çayımızı kahvemizi içmeye gelirdi. Öyle dik duruşlu bir adamdı ki samimi ve içten. Hayran olmamak elde değildi. Hem sevdiğini hissettirir hem de yanlış bir şey yaptıysak hafif fırçasını atardı. Erol Ağabey, bugün Bodrum’da sonsuzluğa uğurlanacak... Toy ailesine, okurlarına, sevenlerine, Cumhuriyetçilere sabır diliyorum...

