İttifaklar ve ‘dostlarımız’ söylemi...

26 Temmuz 2020 Pazar

Cumhuriyet, geçen haftaya özel haberleri, röportajları ve yazı dizisiyle damga vurdu. Başkent Ankara’da CHP’nin 37. Olağan Kurultayı, İstanbul’da Ayasofya’nın ibadete açılması siyaseti hareketlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaydan bir hafta önce Cumhuriyet’te kaleme aldığı yazı, kurultay konuşmasının içeriğine yönelik mesajlar taşıyordu. Alev Coşkun’un CHP’nin kurultaylar tarihini anlattığı üç günlük yazı dizisi ilgiyle takip edildi. Türkiye, Kılıçdaroğlu’nun “İkinci Yüzyıla Çağrı Bildirisi” başlığı altında yaptığı kurultay konuşmasının ayrıntılarını ilk Cumhuriyet’ten okudu. Güçlü bir kadroyla kurultayı takip ettik. Miyase İlknur’un yazıları, Sertaç Eş’in analizleri, Ali Açar’ın aktardığı kulis bilgileri, Mahmut Lıcalı’nın haberleri ve Necati Savaş’ın fotoğraflarıyla tüm hafta boyunca Ankara’da kurultayın nabzını tuttuk. Yazarlarımız da köşelerinde kurultaya dönük önemli yazılar kaleme aldı. Cumhuriyet, Ayasofya açılışında isim vermeden laik, demokratik Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e “lanet okuyan” Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik kamuoyu tepkisini gündeme taşıyan gazete oldu. Bu konuyla ilgili ayrıntıları bugün “Olayların Ardındaki Gerçek” sütununda okuyacaksınız.

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Biz Türkiye’nin saygın referans gazetesiyiz; bütün partilere eşit mesafedeyiz. Kurucumuz Yunus Nadi’nin söylemiyle “Ne hükümet ne de parti gazetesiyiz!..” Siyasetin “yüzde 51’e kilitlendiği” bir dönemde muhalefete sayfalarımızı açıyoruz. Gazeteciliğin asıl gücünün iktidarı elinde tutan siyasi erkleri eleştirmekten geldiğini biliyoruz. Zaman zaman muhalefetin önemli siyasi aktörleri CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’le söyleşiyoruz. AKP ile uzun yıllar boyunca beraber yürüyen ancak şimdilerde siyaset sahnesinde yeni partileriyle yola devam eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’yla da birbiri ardına röportajlar yaptık. İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan bu isimlerin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamalar büyük yankı yarattı. Meclis’te üçüncü parti konumunda olan HDP’nin önemli isimlerinin röportajları da sayfalarımızda okurla buluşuyor. Son olarak Edirne Cezaevi’nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yazarımız Enver Aysever’in sorularını yanıtladı. Demirtaş’ın röportajda, “HDP, Millet İttifakı’nın gizli veya açık ortağı değildir. Bize parmak sallayıp söylem dayatan bazı muhalefet sözcülerinin hadlerini ve hudutlarını bilmelerinde fayda var. HDP’yi aşağılamaya, HDP’ye hakaret etmeye devam ederseniz cevabınızı vermekten çekinmeyiz...” söylemi dikkat çekiciydi. Demirtaş’ın, siyasetin ana gündem maddesi olan “ittifaklarla” ilgili sözlerinin Ankara’da tüm partilerin yetkili isimleri tarafından dikkatle okunduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşmasında “dostlarımızla iktidar olacağız” söylemi kulislerde “Babacan’a, Davutoğlu’na” ciddi bir mesaj olarak algılandı. Siyasi dengeler gösteriyor ki olası bir erken seçime kadar “ittifak köprüsünün altından çok su akar...”

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Bu haftaki “Cumhuriyet’ten Okurlara” köşesini CHP’nin 37. Kurultayı için geldiğimiz başkentte gazetemizin Ankara Bürosu’nda yazıyorum. Siyasetin gündemi Ankara’nın sıcağı kadar ağır... Telefonlara birbiri ardına, parti meclisi listeleriyle ilgili kulislerde dolaşan isimler düşüp duruyor... Önümde, Ankara büromuz muhabirlerinin özel haberlerinden oluşan geçen haftanın manşetleri... Hafta başında Gökçekler’le ilgili seri haberleriyle Sena Yaşar, hemen ardından FETÖ ile ilgili seri haberleriyle Alican Uludağ fark yarattı. Cumhuriyet; muhabirleri, yazarları haberleri ve analizleriyle gündemi belirlemeye devam edecek...

Üç Mektup...

Her gün cezaevlerinden “mektuplar” alıyorum. Ve bugün üç mektuba kısa kısa yer vermek istiyorum...

“Karanlıktan korkmak cesur insanlara, aydınlıktan korkmak da korkaklara göredir. Önceden alınmış kararların hukuk adına bizlere dayatılmasını kabul etmiyoruz. Şayet bu bedel, Cumhuriyet devrimlerini, aydınlık yarınları, fakir fukaranın, yoksul halkın haklarını savunmamızdan dolayı ödetiliyorsa, ben bu bedeli başımla, gözümle öderim. Ancak;

Dilsiz olmamı isteyenlere inat dilsiz alfabesini öğrenirim susmam,

Kör olmamı isteyenlere inat korkmam,

Sağır olmamı isteyenlere inat alışmam,

ve Hamit’in müthiş beyitinde de dediği gibi

‘Yağsın nesi varsa kainatın lakin bu derin sükût dinsin!’

Silivri’den esaretten özgürce selamlarımla...”

Murat Ağırel (Gazeteci-Yazar)

“Gazetenizle gelen Le Monde diplomatique Türkiye’yi ilgi ve beğeni ile okuyorum. Le Monde diplomatique’in, okuyucularınızın dünyada olupbitenleri daha iyi izlemeleri ve anlamalarına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Ancak, yabancı basın erişim imkânım olmadığından, benim için ayrı bir değeri oldu; bundan dolayı da teşekkürlerimi iletmek istedim. Bu anlamlı işbirliğinizin uzun ömürlü olmasını dilerim. Saygılarımla...”

Osman Kavala (İş İnsanı)

“Geçtiğimiz aylarda bir yazı yazmıştınız. Babanızdan ve Zonguldak’tan bahsediyordunuz. Çok çarpıcı gerçekti. Ne zamandır bu konuda size yazmak istiyordum. Soma’da katledilen 301 madencinin ailelerinin avukatlığını yaptık. Soma da başka bir Zonguldak’tır. Babanızın, babaların ciğerlerinin karartılmasına izin vermeyeceğiz! Öleceğiz ama izin vermeyeceğiz! Canımızı cüppe yaptık, memleketimizi, hepimizin haklarını savunuyoruz. Ölüm orucu eylemimi bu yönüyle düşünmenizi de isterim. Kısa ziyaretime böyle son vereyim. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Kendinize iyi bakın...”

Aytaç Ünsal (Avukat)