Kılıçdaroğlu, ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Bildirisi’yle seslenecek...

25 Temmuz 2020 Cumartesi

CHP’nin kurultaylar tarihinde “İlk Hedefler Bildirisi”nin önemi bilinir. CHP, İsmet İnönü liderliğinde 12 Ocak 1959’da düzenlenen 14. kurultayında, 9 yıllık Demokrat Parti iktidarına karşı “İlk Hedefler Bildirisi”ni ilan etmişti. Turan Güneş tarafından okunan bildiride CHP, Demokrat Parti politikalarının yerine neler yapılması gerektiğini “prensipler” halinde anlatıyor ve seçim sisteminin değiştirilmesini vaat ediyordu...

CHP’nin 37. kurultayı öncesi üç günlük bir yazı dizisi kaleme alan ve CHP’nin kurultaylar tarihini anlatan Alev Coşkun, “İlk Hedefler Bildirisi”ni şöyle anımsatmıştı:

“14. Kurultay, 12 Ocak 1959 günü toplandı ve CHP’nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. CHP artık savunma durumundan çıkmış, atak bir parti haline gelmişti. Bu kurultayda ilk hedefler bildirisi kabul edildi.

- Devlet başkanı tarafsız olacaktır. Partisinden istifa edecektir.

- Anayasa Mahkemesi kurulacaktır.

- Sosyal adaletsizlikler ve dengesizlikler kaldırılacaktır.

- Hukuk devleti kurulacak ve tarafsız adalet sağlanacaktır.

İlk Hedefler Bildirisi, Türk demokrasisinin gelişim tarihinde açıkça bir demokrasi ve özgürlükler manifestosudur.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü konuşmasını “İkinci Yüzyıla Çağrı Bildirisi” başlığı altında yapacak. CHP lideri, bu bildiriyi ya da beyannameyi aynı zamanda “iktidara yürüyüşün de manifestosu” olarak görüyor.

Kılıçdaroğlu, 22 Nisan 2020 ve 19 Temmuz 2020 tarihlerinde gazetemizde iki önemli yazı kaleme almıştı. “İkinci Yüzyıla Çağrı Bildirisi”nin ana çatısını işte bu iki yazı oluşturacak. Manifestodaki önemli başlıkları “demokrasi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve ekonomi sorunlarının çözümüne yönelik bir yol haritası” olarak sıralayabiliriz. Bu manifesto, kurultayda bütün delegelere oylattırılacak. Ve delegelerin imzaladığı manifesto, parti arşivine kaldırılacak. Kılıçdaroğlu’nun amacı, delegelerin “CHP’yi iktidara getiren manifestoda benim de imzam var” demesi!..

Başkent Ankara CHP’nin 37. Kurultayı için hazır... Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen kurultay “sosyal mesafe” gözetilerek yapılacak. Kılıçdaroğlu, genel başkan olarak çok büyük bir ihtimalle “74 kişilik bir anahtar liste” hazırlayacak. Her grup kendi listesinden 52 kişiyi seçtirmek isteyecek. Bu tablo çok sayıda PM ve MYK üyesinin liste dışı kalması ihtimalini güçlendiriyor. Bakalım CHP liderinin “İkinci Yüzyıla Çağrı Bildirisi” ilk önce Bilkent Odeon’da, sonrasında Türkiye’de nasıl yankı bulacak!..