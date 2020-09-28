Toplumsal çöküntü...

28 Eylül 2020 Pazartesi

Bir hafta içinde sosyal medyaya iki video düştü... Birinde “cinci hoca” bir kadının vücuduna dualar yazarak onu “dertlerinden kurtarıyordu...” Diğer videoda ise başka bir cinci hoca, bir erkeğin boğazından cinleri çıkarıyordu!..

Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah adıyla bilinen Eyyüp Fatih Şağban’ın 12 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanması gözleri bir kez daha tarikatlara, cemaatlere çevirdi...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, bu ülkenin her ne kadar “şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamayacağını” söylediyse de ülkenin 2020 yılında çekilen fotoğrafı tam tersini söylüyor.

Öyle ki “Selefi derneklerinin silahlandığı, iç çatışmaya hazırlandığı” TV ekranlarında “hacılar, hocalar” tarafından dillendirilmekte, devlet istihbaratı, söyleyen kişiyi ifadeye çağırıp bilgi almaktadır...

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İşte böylesi bir ortamda bugün değerli yazarımız Dr. Erdal Atabek’in kaleminden “Tarikatlar, Cemaatler ve Çocuk İstismarı” yazı dizisine başlıyoruz. Yanıtını aradığımız soru çok...

- Giderek erkek ve kız çocuklarının kaldığı yatılı okullarda, cemaatlere ait yatılı kurslarda kimi zaman yaşanan, nefret uyandıran cinsel istismar skandalları neden din gibi kutsal bir perdenin arkasında yaşanıyor?

- Neden bu hacısı, hocası, şıhı, şeyhi kızların kaç yaşında evlenebileceği ile bu denli ilgili?

- Toplumu sarsan bu olaylar “tek tük olan sapıklıklar mı” yoksa yaygın bir toplumsal ahlak çöküntüsü mü?

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Erdal Atabek, “Sunuş” yazısında, “Üzerinde durulması gereken de bu” diyor. İktidarı, muhalefeti kısacası “bu konuda söyleyeceklerim var” diyen hiç kimse kendini hayal dünyasında gezdirip kandırmasın, gelinen nokta tüm çıplaklığıyla ortadadır... Türkiye’nin kurtuluşu laik eğitimde, bilimdedir!.. Buna “ama...”larla karşı olanlar, çıkanlar, tezler öne sürenler toplumsal çöküntüye hizmet edenlerdir!..

Ödüle doymayan gazete: Cumhuriyet

Tüm prestijli gazetecilik ödüllerini birbiri ardına toplayan Cumhuriyet emekçileri ödüle doymuyor... Yazıişleri Müdürümüz Olcay Büyüktaş Akça, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nce Yılın Araştırma Haberi Ödülü’ne layık görüldü. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nce düzenlenen 53. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nda birinciliği kazanan muhabirimiz Mehmet İnmez geçen hafta düzenlenen törenle ödülünü aldı. Yazarımız Zafer Arapkirli, gazetemize katkılarını hiçbir zaman unutmayacağımız ağabeyimiz Oktay Ekinci anısına Mimarlar Odası’nca verilen Basın Ödülü’ne değer görüldü. Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, Mimar Emre Madran’ın anısına bu yıl beşincisi verilen “Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri” de dün açıklandı. Gazetemiz Ankara Haber Müdürü İklim Öngel ve bir süre önce televizyon dünyasına adım atan eski yargı muhabirimiz Alican Uludağ’ın, Cumhuriyet’te yayımlanan “Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), kaçak saray ve kent” haberleri Yazılı Basın Ödülü’nü aldı. Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da “Dayanışma Ödülü”ne değer görülen gazeteciler arasında yer aldı...