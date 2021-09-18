Fısıltı Çalıştayı!

18 Eylül 2021 Cumartesi

Saray ve ailesinin yakından ilgilendiği Ensar Vakfı’nı kalkındıran en önemli kurumlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ydi.

AKP, belediyeyi yitirince bu benzersiz vakıf öksüz kalamazdı. Kalmadı da...

Yakın geçmişte çocuk istismarlarıyla gündeme gelen vakfı desteklemek için kamu kurum ve kuruluşları adeta yarış içinde...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Türkiye Diyanet Vakfı’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na, Dışişleri Bakanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na devletin birçok kurumu Ensar Vakfı’nın arkasında...

En son geçen yaz aylarında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Birliği Erasmus Programı Gençlik Diyaloğu’nca desteklenen proje kapsamında, Sakarya ve Afyon İşkur Şube Müdürlüğü, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de Ensar Vakfı için işbaşındaydı!

Projenin adı da çok dikkat çekiciydi:

“Gençlik Fısıltıları Projesi Çalıştayı”.

Avrupa Birliği parasıyla fiskos çalıştayı. İyiymiş...

BİLİMİN TURŞUSUNU KURMAK

Osmanlıcılar çok ileri görüşlü oluyorlar doğrusu.

Reformu, Rönesansı, matbaayı, Fransız Devrimi’nin atılımlarını, buharlı treni; hepsini ama hepsini ıskalamış; çağdaş dünyanın 700 yıl gerisinde kalmış bir imparatorluğun savunuculuğunu üstlenen Saray, ne denli ileri görüşlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ona göre, Cumhuriyet döneminde iç çekişmeler yüzünden dünya bilim ve teknoloji devri yaşarken Türkiye büyük sıçramayı kaçırmış. Sayelerinde bu defa treni kaçırmayacak, dünyanın en ön tarafında hak ettiği yeri alacakmışız...

Bu sözlerin söylendiği gün, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyeleri, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’nın başkanlığında dualarla birlikte turşu kurarak üniversitenin açılışını gerçekleştirdiler. Rektör Prof. Dr. Aydınlı, bu anlamlı törende, bilim ve teknolojide yaşadığımız büyük sıçramanın sırrını şöyle açıkladı:

“Turşu bizim için önemli, havacılık ve uzay da önemli.”

Bilim ve teknoloji alanında hedefimiz belli olmuştur:

Turşu suyundan roket yakıtı üretip Ay’a gideceğiz.

KONTENJANDAN

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, YARSAV Başkanı olarak 2007’deki Tandoğan mitinginde görev başında öldürülmüş hukukçuları da andığı konuşması ve gazetemiz Cumhuriyet’e yaptığı ziyaretler gibi gerekçelerle 2011’de HSYK tarafından Çankırı’ya sürgün edildi.

2014’te bir yasa çıkarıldı. Geriye dönük HSYK’nin verdiği cezalara af olanağı tanındı. Bunun üzerine Eminağaoğlu, HSYK’ye başvurarak kendisine verilen cezanın yok sayılmasını istedi.

Bu başvuru üzerine konuyu inceleyen HSYK, Eminağaoğlu’na bu kez oybirliği ile “kınama cezası” verdi.

Eminağaoğlu’na oybirliği ile ceza veren heyetin içinde Ömür Topaç da vardı.

Eminağaoğlu, kendisine verilen cezalar nedeniyle AİHM’ye başvurdu. AİHM, cezaya konu edilen olayları “ifade özgürlüğü” kapsamında buldu.

Eminağaoğlu’nu cezalandıran kuruldaki Ömür Topaç’a gelince... Bu yıl yeniden HSK üyeliğine getirildi. Muhalefete uzlaşma ile tanınan CHP kontenjanından.