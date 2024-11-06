06 Kasım 2024 Çarşamba

“Değerli Mardin halkımızın bu beladan kurtulması halinde Rabb’imden dilediğim kurbanı, adağı kestim.”

Bu sözler eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’e ait. Yani, bugünün AKP milletvekili ve partinin yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Ceyda Bölünmez’in babası.

Bölünmez, Mardin Büyükşehir Belediye başkanının görevden alınmasını 50 kurban keserek kutladı. Yetmedi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki camiye gidip şükür namazı kıldı.

Hayır, yanlış anlamayın. AKP’li Bölünmez’in gidişini kutladığı, “bela” diye nitelendirdiği belediye başkanı Ahmet Türk değildi. İki kez Ahmet Türk’ün koltuğuna oturtulan ve 2020’de görevden alınan kayyum Mustafa Yaman’dı hedefteki.

Eski Vali Yaman, hem 2016’da hem de 2019’da Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atandı. Görev yaptığı döneme dair usulsüzlük iddiaları o kadar büyüdü ki İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirmek zorunda kaldı.

Bakın...

Sadece Mardin’de daha önceki kayyum dönemlerine dair hem resmi raporlara hem de yerel yayın organlarına yansıyanlardan özetler geçeyim:

- 2020 yılında görevinden alınarak mülkiye müfettişi yapılan eski Mardin valisi ve kayyum Mustafa Yaman’ın da aralarında bulunduğu 72 kişi hakkında, 540 milyon liralık iki ayrı yolsuzluk soruşturması daha açıldığı ortaya çıktı.

- Mardin’de Vali Mustafa Yaman’ın kayyum olduğu döneme ilişkin müfettiş incelemelerinde yeni yolsuzluk iddiaları ortaya çıktı. Raporda kayyumun “manevi kızı” Merve Erciyas Çatal’ın, doğum gününden düğün masraflarına kadar yaptığı harcamalarda belediye imkânlarını kullandığı anlatıldı.

- Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne dönük yolsuzluk operasyonunda tutuklanan DEDAŞ İl Müdürü Mehmet Bulut, “kamu zararı” olarak belirlenen 1 milyon 700 bin TL’yi ödeyip Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak tahliye edildi.

- Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kayyum yönetiminden kalan borçlarının 3 milyar 502 milyon TL olduğu açıklandı.

- Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren iş insanı Şerif Acar, kayyumun kullandığı Audi A6 aracın verdiği rüşvetle alındığını ve toplamda 3.5 milyon TL civarında paranın kendisinden zorla alındığını kaydetti.

- Mardin Belediyesi kayyumu Mustafa Yaman’ın, AKP’li bakanlara belediye bütçesinden yaklaşık 600 bin liralık hediye aldığı iddiaları ile gündeme gelen mağazadan bir yetkili açıklamalarda bulundu: “O faturalar yıllık olabilir, kimse bize hesap soramaz.”

- Mardin Büyükşehir Belediyesi eski kayyumu Mustafa Yaman döneminde “temsil ve ağırlama giderleri” adı altında gerçekleştirilen 11 milyon 481 bin TL’lik usulsüz harcamaya dair davalar, yeni kayyumun “feragat” kararı gerekçesiyle düşürüldü.

Evet...

Bu liste uzar gider. Mardin’e iki kez kayyum atanan ve görevden alınan Mustafa Yaman, tüm bu iddialara rağmen bugün halen İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde “başmüfettiş” olarak boy gösteriyor. Öyle ya, hata değildi ki ders alınsın!