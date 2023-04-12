Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış

12 Nisan 2023 Çarşamba

Çocuğunuzu teslim ettiğiniz birini, çocuğunuza tecavüz eden şüpheliyle birlikte tecavüzün yaşandığı yerde görürseniz ne hissedersiniz?

Ağır bir soru mu oldu? Olsun. Çünkü yaşandı.

Duyuyoruz ki “SS” kitabımızda yazdığımız tecavüz skandalını kapatmak için ciddi bir çaba sarf ediliyor. Çocuğa tecavüz soruşturması devam ederken şüpheliyle makamında görüşen Aile Bakanı Derya Yanık ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ise sessiz kalıyor.

Biliyorsunuz; bakan Yanık, görüştüğü tecavüz şüphelisi Sadullah Alagöz’ü tanımadığını iddia etti. Görüşmeye, görevdeki hâkim Ömer Azküçük’ün aracı olduğunu belirtti. O halde Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı da olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın iki çift laf etmesi gerekmiyor mu?

Kaldı ki...

Bakan Derya Yanık, tanımadığını iddia ettiği tecavüz şüphelisini kendi yardımcısına da sorabilir. Zira, Aile Bakanı Yardımcısı İsmail Ergüneş ile Sadullah Alagöz oldukça yakın. Öyle ki, Ergüneş’in de bakanlıktaki makamında Alagöz’ü ağırlamışlığı var...

Sadece bu kadar da değil...

Daha ağırının fotoğrafı da ortaya çıktı.

SS’yi okuyanlar bilir; mağdur çocuk E.M. “Sinpaş Altınoran” adlı sitenin içinde yer alan ve Alagöz’ün sahibi olduğu pastanede tecavüze uğradı.

İşte ne acıdır ki...

Aile Bakanı Yardımcısı İsmail Ergüneş de tecavüzün yaşandığı o pastanede Sadullah Alagöz’ü ziyaret etmişti. Sadullah Alagöz, 18 Ocak 2022’de gerçekleşen bu buluşmanın karesini yine sosyal medya hesaplarından şu mesajla paylaşmıştı:

“T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yrd. Sn. İsmail Ergüneş Beyefendi’yi Sinpaş Altınoran Özsüt şubemde misafir ettik. Gündemdeki konular başta olmak üzere projelerimizi ve diğer iş kollarımızı istişare etme fırsatı bulduk. Bu hoş ziyareti için Sn. Bakanım İsmail Ergüneş Beyefendi’ye şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.”

Peki...

Sadullah Alagöz’ün çocuğa tecavüz etmekle suçlandığı yer olan pastanede ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ergüneş’in sorumlu olduğu iki birim ne?

Yazayım:

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü!

Evet, devlette bizzat tecavüz mağduru çocukla ilgilenmesi gereken kurumlar. Yani, nereden tutsanız elinizde kalıyor.

Ve sahi...

Nedir bu Aile Bakanlığı’nın Sadullah Alagöz hayranlığı?

Mobilya tasarımcılığı ve kafe işletmeciliği yapan bir işadamı ile neden bu kadar ilgililer?

Rüşvet iddiaları

Dedim ya, kitabımızdan sonra tecavüz skandalını kapatmak için Alagöz cephesinde de ciddi bir hareketlilik var.

Alagöz’ü aile bakanı ile görüştüren hâkim Ömer Azküçük’ün adliyedeki odasında Süleyman Soylu’nun fotoğrafının olduğunu açıkladık. Şimdi de başka sorular daha soralım:

1- Sadullah Alagöz’ün şüpheli olduğu dosyayı kapatmak için Ankara’daki ünlü bir noter de devrede mi?

2- Ankara Adliyesi’nde etkin olan o noter Bakan Süleyman Soylu’ya yakın bir isim mi?

3- Eski AKP milletvekilinin yakını olan avukat Muhammed Emre Hamidi ve o noter, “SS” kitabından sonra, müvekkili Alagöz’den yine para istedi mi?

4- Tecavüz şüphelisi Alagöz’e “En az 10 yıl hapis yatarsın” diyerek, alacakları parayla birilerine rüşvet mi verecekler?

5- Verilecek rüşvetle, Adli Tıp raporuna rağmen tecavüz soruşturmasını kapattırmayı mı planlıyorlar?

Bakınız...

“SS” büyük bir çürümenin kanıtı. Temizlenmek için yazdık, yazmaya da devam edeceğiz...