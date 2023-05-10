Birinci turda bitmesini bekleyen çocuk

10 Mayıs 2023 Çarşamba

E.M. adlı çocuk...

17 yaşında tecavüze uğradı. AKP’li işadamı Sadullah Alagöz’dü şüpheli. Bilmiyordu ki yabancısı olduğu bu topraklarda beklediği adaletin kendisi de iğfal edilmişti. Öyle ya şüpheli Alagöz, ifadesini alması gereken Emniyet müdürü tarafından hediyelere boğuluyordu. Kendisini tecavüzcüden koruduğunu iddia eden aile bakanı, tecavüz şüphelisini makamında ağırlıyordu. Buluşmayı organize eden de görevdeki bir yargıçtı. Demir parmaklıklar arasında olması gerekenlerin içi çürütülmüş devletle çektirdiği her fotoğraf karesi, o kız çocuğunu bir adım daha yalnızlaştırıyordu.

E.M. adlı çocuk...

17 yaşında tecavüze uğradı. Devlette bir adam çıktı. “Bu dosyayı kapatacaklar” diye bize ulaştı. Yazmasaydık olmazdı, “SS” kitabında okudunuz. Ortaya çıktı ki Aile Bakanlığı’nın tecavüz şüphelisi Alagöz ile ortak projeleri vardı. Ortaya çıktı ki, aile bakan yardımcısı da aylar önce tecavüzün yaşandığı yerde şüpheli Alagöz tarafından ağırlanmıştı. Ortaya çıktı ki şüpheli hakkında daha önce de başka taciz ve tecavüz dosyaları vardı. Aile Bakanlığı mağdur çocuğa kol kanat germesi gerekirken bu gerçekleri anlatan 102 haber ve tweet’i mahkeme kararıyla yayından kaldırttı.

E.M. adlı çocuk...

17 yaşında tecavüze uğradı. Ankara’da bir savcı vardı. Aylardır açılmayan dosyanın sayfalarını çevirmeye başladı. Önce mağdur kızı ve ablasını yeniden dinledi. Sonra bir türlü DNA örneği alınmayan şüpheli Alagöz’ün peşine düştü. Mahkeme kararına rağmen DNA vermeye gitmeyen Alagöz’ü polis eşliğinde Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Tam da o aşamadan sonra soruşturmanın yönü değiştirildi. İddianame yazma aşamasına gelen savcı görevden alındı. Bir mahkemede duruşma savcısı yapıldı.

E.M. adlı çocuk...

17 yaşında tecavüze uğradı. Dosyası şimdi boşta. Adliye kaynakları “Seçim sonrası yeni savcı atanır” diyor. Mağdur çocuğun avukatları kaygılı. Seçimden çıkacak sonuca göre, bu dosyanın akıbetinin belli olacağına eminler. Şule Çet dosyasındaki delillerin Adli Tıp’ta kaybolmasını ve hazırlanan ilk skandal raporu hatırlatıyorlar. Sadullah Alagöz’ün 2018’de bir başka kadına tecavüz etmesine dair soruşturmanın Adli Tıp Kurumu raporuyla kapatıldığını anımsatıyorlar. Şimdi de Adli Tıp’ta şüphelinin DNA’sının değiştirilmesinden endişe ediyorlar. “Böyle bir şey olmaz” diyemiyorlar.

E.M. adlı çocuk...

17 yaşında tecavüze uğradı. Seçme şansının olmadığı bu yabancı memlekette 14 Mayıs’taki seçimin sonucunu bekliyor. Kendisine tecavüz edeni koruyan devletteki koltuk sahiplerinin değişmesini ümit ediyor. Korkuyor.