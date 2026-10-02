İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu’nun bir açıklamasına denk geldim. “Bu bir rezalettir. Bu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ülkeyi nasıl bir zafiyete soktuğunun ete kemiğe bürünmüş halidir” diyordu. Fon krizinin yönetim sistemiyle ilişkisinden bahsediyordu.

O an bir kitap geldi aklıma. 2017 referandumuyla değişecek sistemi öve öve bitiremiyordu. Örneğin bir sayfasında şu cümleler vardı: “Hükümet üçlü kararnameye ihtiyaç duymaksızın üst düzey yöneticileri doğrudan atayacağından, atanan yönetici de başarılı olabilmek için yürütme ile kader birliği yapmak zorundadır. Üst düzey yönetici ve beraber çalışacağı ekip, bürokratik vesayetten kurtulup esnaf mantığı ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının çözümü için hem hızlı hem de etkin çözümler oluşturacaktır.” (Parlamenter Sistem Krizleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi/Pozitif Yayınları)

Bu satırların, dolayısıyla kitabın yazarı Hurşit Yıldırım’dı. O sırada AKP milletvekili olan Yıldırım, Meclis’teki görevi bitince tıpkı övdüğü yöntemle üst düzey bir kuruma atandı. Yıl 2019’du ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yeni üyelerinden biri artık eski AKP milletvekili Hurşit Yıldırım’dı.

Peki, BDDK’nin üst düzey yöneticisi Yıldırım tıpkı kitabında tarif ettiği gibi “yürütme ile kader birliği” yaptı mı? Ya da yine kendi deyimiyle “bürokratik vesayetten kurtulup esnaf mantığı ile vatandaşın ihtiyaçlarına etkin çözümler” yarattı mı?

DÜN KURDUR, BUGÜN DEVRET

Bir virgül koyup sıcak bir gelişmeyi okuyalım: “BDDK, Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring’in yönetimlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verdi.”

Şimdi “Helal olsun BDDK’ye” mi diyeceğiz, yoksa “Bugün beğenmediğiniz yemeği dün kim pişirdi” diye mi soracağız? İkincisini tercih edip arşive giriyorum. Soru şu: Bugün TMSF’ye devredilen bu banka ve şirketleri kim kurdurdu?

Bakıyorum; Tera ve Destek 2021’de, Hedef ise 2022’de kurulmuş. Sonra da hepsi birer yıl arayla faaliyetlerine başlamış. Tarih de verdim, o halde tekrar sorayım: Bu bankaların kurulmasına ve daha sonra faaliyete geçmesine izin verenlerden biri kim? Evet, doğru tahmin ettiniz: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun o dönemki üyelerinden Hurşit Yıldırım! Gördünüz mü, nasıl da kitabında övdüğü gibi bir bürokrat olmuş!

Ama işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da memnun kalmış olacak ki bu azmi ödüllendirmek istemiş ve almış BDDK kurmayını Adalet Bakanlığı’na atamış. Evet, dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yardımcılarından biri de Hurşit Yıldırım’dı.

Bugün memlekette finansal istikrar sorununu yaratan şirketlerin kurulması için imza atan Yıldırım, 2017’deki kitabında bakın ne diyordu:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en büyük faydası istikrarı sağlamasıdır. Parlamenter sistemde istikrar sağlanamadığı için veya istikrar sağlansa bile pamuk ipliğine bağlı olduğu için, getirdiği ürkek ve çekingen davranışlar, etkin, hızlı ve verimli kararlar almayı engellemektedir.”

Ne diyeyim...

Kitabında “istikrarın garantisi” diye pazarladığı sistem, dün kendi izniyle kurdurup bugün “şaibeli” diye TMSF’ye devrettiği şirketlerle memleketi sınıyor.