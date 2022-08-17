‘İpini çekeceğiz’

17 Ağustos 2022 Çarşamba

Aşk şiirini severiz de “99 Yüz” kitabının kıymetini bilmeyiz Cemal Süreya’nın. Şair orada tanınmış yüzlerin hayat öykülerini kendi gözüyle anlatır. Kitapta Türkan Şoray da vardır Necmettin Erbakan da... Keşke şimdi yaşasa da yine yazsa o portreleri.

Örneğin cumhurbaşkanının başdanışmanı Fahri Kasırga yazılsa... Daha yeni Sedat Peker şöyle demiş: “Fahri Kasırga’nın oğlu Serdar Kasırga Amerika’daydı. Oradan Türkiye’ye çağırdılar. Şu an Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ ile beraber devlete çok büyük montanlı yazılım işleri yapıyorlar.”

O tweet’i görünce aklıma geldi. 15 Temmuz’dan sonra açılan FETÖ dosyalarından biri de NATEK davasıydı. NATEK ki devletin yüzde 80’inin bilişim güvenliğinin emanet edildiği şirketti. Rakibi de Erdoğan’ın en yakınındaki Kasırga’nın oğlu Serdar Kasırga’ydı.

NATEK’in kurucularından Muhammet Tolga Erpolat verdiği ifadede şöyle diyordu: “Özellikle bu dönemde Serdar Kasırga ile yoğun bir rekabet içerisine girdik. Bizim verdiğimiz fiyatlar düşük olduğu için, biz işleri alıyorduk, Serdar Kasırga ve şirketi bu işleri alamıyordu. Özellikle SGK ihalesini aldıktan sonra, Serdar Kasırga’nın firması alamayınca beni tehdit etti, ‘Burada 2 milyon dolar vereceksin, vermezsen seni bitiririm’ dedi. Sonra benimle ilgili adliyelerde soruşturmalar başladı.”

Sadece oğul değil, baba Kasırga’nın da baskı yaptığı iddiası tutanaklara geçiyordu: “Serdar Kasırga’nın babası Fahri Kasırga, SGK Başkanı Selim Bağlı’yı yanına çağırarak ceza kesilmesi konusunda baskı yaptığını biliyorum. Ancak herhangi bir kurum tarafından bize yaptırım uygulanmadı. Ceza kesilmedi. Beysukent’te daire satış ofisinde tesadüfen Serdar Kasırga ile karşılaştık. Sonra mesajlaştık ve görüşmek için beni Çukurambar’daki Müslüm Kebap’a çağırdı. Kabul etmeyince Birlik Mahallesi’nde bir yerde buluştuk. Bana çok hata yaptığımı söyledi. Onların alacağı işi bizim şirketimiz aldığından dolayı böyle bir söylemde bulundu. Para ödememi söyledi. Ben de ona, ‘Serdar Bey sulh yapalım, üstüme gelmeyin bu kadar’ dedim. Benden iki talepte bulundu: İstemiş olduğu 2 milyonu bize öde, ayrıca Umut Yeşilırmak’ı bize vereceksin, dedi. Uymaz isen ipini çekeceğiz, dedi. Bunu ayrıca Selami Ateş’ten de duydum. Ben de telefon açtım, kendisine bu söylemlerini sordum. ‘Bitirecekse Allah bitirir, bitireceksen sen bitir’ dedim. Bahsi geçen SGK ihalesinden sonra baskılar iyice arttı. Toplumda NATEK firmasının FETÖ’cü olduğuna dair algı oluşturulmaya başlandı.”

Suçun ve masumiyetin kol kola gezdiği NATEK dosyasında verilen cezaları Yargıtay bozdu. “İpini çekeceğiz” dediği ileri sürülen Kasırga’ya ise kimse o “ipin” diğer ucunu sormadı. Şimdilik...

ÇORUMLU BUNU YAPAR MI

İlişkilerde bir hata gördük mü, “Senin yaptığını Çorumlu yapmaz” deriz. Şehrin insanı ise pek sevmez bu sözü, hatta asıl anlamının “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” olduğunu ileri sürer.

Nereden mi geldi aklıma? Şundan: Çorum’un önceki belediye başkanı AKP’li Zeki Gül’dü. Öncesinde Milli Gençlik Vakfı’nın ildeki temsilcilerinden olmuş, Çorum Belediye Spor’u yönetmiş bir isimdi. Gül şimdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un müşavirliğini yapıyor.

Ah işte, Ankara’da söylenti bitmiyor ki...

Deniyor ki Gül, Çorum’un yeni belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın icraatlarını sevmiyormuş. Kulağıma kadar geldi, bakanlık koridorlarında AKP’li başkanı sürekli eleştiriyormuş.

Baktığınızda, Zeki Gül sadece bir yıl Çorum’u yönetmiş. Olsun, beğenmiyormuş işte halefini... Kim bilir, belki de gönlü halen Çorum Belediyesi’nde...

Aman yeni başkan duymasın!