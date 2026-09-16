Soru şu: Kâşif Kozinoğlu asıl hedef miydi, yoksa FETÖ’nün MİT’e sıçraması için önemli bir halka mı? Ya da ikisi de mi?

Şöyle anlatayım: Bundan 12 yıl önceydi... Fethullahçıların gazetesi Bugün’ün haber müdürü Erkan Acar, “Kod Adı: Köroğlu” adıyla bir kitap çıkardı. Kitap, Kâşif Kozinoğlu aleyhine operasyonel bir çalışmaydı. Ve bakın, FETÖ’nün kalemlerinden Acar, kitabının 130. sayfasında Kozinoğlu’na dair neler yazdı:

“(...) O dönemde Afganistan’da bulunan isimlere göre Kozinoğlu, Türk okulları hakkında Türkiye’ye hep aleyhte rapor geçiyordu. Ancak Afganistan’daki Türk Okulları, Kozinoğlu ve ekibine birçok konuda kolaylık sağlıyordu. Kozinoğlu, Afganistan’a ilk geldiğinde Raşid Dostum ile görüşmekte zorlandı. Raşid Dostum, Kozinoğlu ile görüşmekte isteksizdi. Kozinoğlu bu görüşme randevusu için Türk Okulu yöneticilerinden bile yardım istedi.

Ancak bu şekilde Dostum ile temas kurabildi. Ancak Kozinoğlu o dönemde Türk Okulları’nın bu yardımlarına karşılık aleyhte raporlar yazarak cevap verdi. O dönemi yaşayanlardan bir tanık şunları anlatıyor:

‘Kozinoğlu Afganistan’daki Türk okullarının faaliyetlerine tam tersine hep takoz koydu. Bu okulları hep arkadan vurdu. Bu okulların ülkedeki irtibatlarından rahatsızdı.’ (...)”

Şimdi...

Fethullahçıların Kozinoğlu’nu neden Silivri Cezaevi’ne attığını daha iyi anladınız mı? Keza, Enver Altaylı’nın Fethullah Gülen’e yazdığı mektubunda “Kozinoğlu’nun etkisiz hale getirilmesini” tavsiye etmesiyle de örtüşüyordu bu satırlar.

Ama baştaki soruya dönersek, şunu da söylemeliyim: Kozinoğlu’nun telefonla görüştüğü; MİT müsteşar yardımcısı ile MİT personel şubesi mensubu da ismiyle, telefonuyla, konuşmalarıyla dava dosyasına sokulmuştu. Hatta MİT Özbekistan temsilcisinin telefon numarası da “suç delili” denen görüşme tutanaklarında açıkça yazıyordu. Yani, güvenlik gereği Özbekistan’da saklı kalması gereken MİT mensubunun kimliği deşifre edilmişti.

Belli ki...

İddianameyi kurgulayan akıl, bir yandan da MİT’e doğru gidecek ve MİT içerisinde bazı isimleri kriminal hale getirerek tasfiye edecekti. Kozinoğlu bu zincirin önemli bir halkasıydı.

Hal böyleyken...

Kozinoğlu’nun telefonlarının dinlenmesini isteyen, buna karar veren, o görüşmeleri deşifre edip açık halde dava dosyasına koyan kimlerdi? Yani, gazeteciyi yapmadığı ifşadan tutuklayanlar, MİT’e asıl operasyonu çeken isimler hakkında ne yaptı ve ne yapacak?

Ve sahi... O dönem Kozinoğlu’nun tutuklanmasını destekleyen, mesela “ilginç gelişmelere hazır olmalıyız” diyen iktidar medyası yazarları da sorgulanacak mı?