Yeni Parti’nin siyasi çizgisi ne olacak? Peki, logosu ve amblemi nasıl olacak? Bu soruların asıl yanıtı sonbaharda yapılması planlanan ilk kurultayda netleşecek. Ama evet, elimizde bazı işaretler var. Özgür Özel’in son grup toplantısındaki şu sözleri mesela: “Atatürk’le sorunu olmayan, Misakı Milli sınırlarıyla sorunu olmayan, Cumhuriyetle sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye ittifakında kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum.”

İşte bu “Türkiye ittifakı” sözünü taşıyabilecek bir logo ve amblem üzerinde de halen çalışılıyor. Şimdilik kırmızı ve beyaz renklerin hâkim olacağı biliniyor, gerisi net değil.

Tüm bunları düşünürken aylardır masamda okunmayı bekleyen bir kitabı sonunda açıyorum... “Mahmut Akok’un Anıları: Altı Oku Çizerken” adlı eser Cumhuriyet Kitapları’ndan okurla buluştu. Türkiye’de arkeolojinin ve grafik tasarımın öncülerinden Mahmut Akok, Cumhuriyetin 10. yıl kutlama törenleri öncesinde CHP amblemini çizme görevi verilen isimdi. Bakın kitapta yer alan anılarında o süreci nasıl anlatıyor:

“Cumhuriyetin onuncu yıldönümü kutlaması hazırlıkları içindeyiz. Bana da bir iş düştü bu devrede. Genel Sekreter (umumi kâtip) Recep Peker Bey de beni bir oğlu gibi sever ve bazı işlerde güvenir. Onuncu yılda Halk Partisi merkez teşkilatında birtakım afişler, sergiler, dövizler yaparak bu güne katılmak ister. Onuncu Cumhuriyet yıldönümünde bir varlık olarak Halk Partisi ambleminin yapılmasını düşünmektedirler. Recep Beyefendi beni de buldurarak bu düşünceyi anlattı (Bana ve sanatıma büyük itimadı vardı. Tanrı gani gani rahmet etsin). Parti sembolünün (ambleminin) şekillendirilmesinde, parti propagandalarından Anayasaya (Türk Teşkilatı Esasiye Kanunu) aktarılan altı umdenin ifadelendirilmesini istemekteydi. Ben de bu emri alarak, düşünce ve buluşlarımı hazırlayarak yakın zamanda getirebileceğimi söyledim.”

‘YALNIZ ANKARA DEĞİL, BÜTÜN YURT...’

Mahmut Akok, parti sembolünün tüm memleketi kapsaması gerektiğine dair bakışı ve müzelerde yapılan incelemeyi de anılarında yazıyordu:

“Ben birkaç düşünce arasında Ankara Kalesi arkasından doğmakta olan bir güneşin altı huzmesiyle bir ifade şeklini Recep Bey’in önüne sürdüm. Bir yanda kale bir yanda da çeşitli uzunlukta altı huzme (ışık açılışı). Bu teklifteki kırmızı zemin üzerindeki beyaz renkteki huzmeler Recep Beyefendi’ye bir oklar silsilesinin atılışını hatırlattı. Bana dönerek dedi ki: ‘Yalnız Ankara değil, bütün yurt bu atılımlarla iştiraklidir. Işık ve huzmeler kadar Türkün tarihinden alınacak oklarla bu atılımları ifadeleyebiliriz.’ Bu yolda çalışarak dekoratif bir amblem oluşturmamı ve bu buluşun rozet, bayrak ve arma olabilecek şekilde dekore edilmesini istedi.

Ertesi günlerde, art arda birçok düşünce ve buluşlarımı arz ettim. Altı okla ifadelendirmenin uygunluğu üzerinde karara vardık. Beni o zaman İstanbul mebusu olan Halil (Eldem) Bey’in delaleti ile İslam Müzelerindeki Türk ok şekillerinin etüdü için gönderdiler.

O zaman Aya İrini’de olan askeri müzede ve Topkapı Saray Müzesi’nde silah kısmında olan oklar üstünde çalışmalar yaptım. Bunları Ankara’ya getirdim. Yine Recep Beyefendi ile görüşerek 16. yüzyıl tipi bir okun biçim almasına karar verdik. Ben bu oku (ki oklar ekseriyetle üç kısımdan ibarettirler) ucu, gövdesi (sapı), yelesi olmak üzere şematize ederek ambleme aldım. Altı ok bir yüzeyde bir perspektif atılışı ifade edilir. Kırmızı renk olan Türk varlığında altı umdenin atılışını, yayılışını ve o dünyayı dolduruşunu ifade ederler. Bu amblemin bir bayrak yapılma, kullanma tertiplerine dair bir de öneri elkitabı çıkardık. Onuncu yıl şenliklerinde merasim bayrakları, armalar, süs, rozet ve bayrakları, ışıklı panolar yaparak kamuya, halka ve topluma takdim ettik. Bu çalışmalarımızı açıklayan CHP Bayrak Talimatnamesi kitabımızda bunların eksiksiz anlatımı yapılmıştır.”

Altı okun doğuşu böyle... Maalesef bugünkü CHP, okların hakkını veremiyor ve hatta tersi istikamette yürüyor. Bakalım, yeni partinin logosu ve amblemi, daha da önemlisi siyasi çizgisi beklentileri nasıl karşılayacak?