TEMA gönüllüleri özgürlüğüne kavuşunca NATO zirvesi öncesi tutuklanan kimse kalmadı sanıyoruz. Halbuki, farklı illerde onlarca aktivist, avukat, öğrenci ve hatta çocuk halen cezaevinde. Evet, çocuk. Adı Ömer Aksu, yaşı 16, yeri Kayseri Çocuk Cezaevi.

Aksu, cezaevinde insan haklarına aykırı şartlarda kalmasıyla gündeme geldi. Halbuki, öncelikli tartışılması gereken içerisinin şartları değil, o çocuğun neden içeride olduğuydu.

Hâkimin tutuklama kararını, çocuğun kendisini nasıl savunduğunu ve avukatın tahliye talebini üç soruda özetlemek istiyorum.

1- Suçlama ne?

Ömer Aksu, silahlı terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapmak ile suçlanıyor. Konya 3. Sulh Ceza Hâkimliği, 8 Temmuz’da verdiği tutuklama kararında özetle şöyle diyor: “THKP/C Dev Yol Devrimci Hareket yapılanması bir terör örgütüdür. Suça sürüklenen çocuk Ömer Aksu, daha önce de yargılanmasına rağmen, bu terör örgütünün faaliyetlerine katılmaya devam etmiş. Evinde de sticker ve broşür bulunmuş. Sosyal medya hesaplarından ise bu terör örgütünün şiddet içeren eylemlerini övüyor. Zaten bu suça sürüklenen çocuk, kaçar ve delilleri yok eder, o yüzden tutuklansın.”

2- Çocuk savunmasında neler söyledi?

Ömer Aksu tutuklanmadan hemen önce kendisini şöyle savunuyor: “Ben yalnızca yasal bir dernek olan Devrimci Gençlik Dernekleri’nin faaliyetlerine katıldım. Herhangi bir şiddet eyleminde bulunmadım. Bu derneğe resmi olarak üye değilim. Sormuş olduğunuz Twitter paylaşımları bana aittir ancak ben o paylaşımlarda kimseyi şiddete yönlendirmek amacıyla hareket etmedim. Annem kanser geçirdiği için sol kolunu kullanamamaktadır, şu aşamada evin geçimine ben de yardımcı olmaktayım. Tutuklanmam halinde ailem mağduriyet yaşayacaktır, bu aşamada serbest bırakılmayı talep ediyorum.”

3- Avukat tahliye talebinde ne diyor?

16 yaşındaki Ömer Aksu, “NATO zirvesi öncesi önleyici tedbirler” kapsamında ev baskınıyla gözaltına alındı. Ancak kanunlarımızda “önleyici gözaltı/tutuklama” şeklinde bir hukuki müessese yok. Suçlamaya dayanak gösterilen Devrimci Gençlik Derneği ise İçişleri Bakanlığı onaylı yasal bir kuruluş. Haliyle, yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmak da örgüt üyeliği suçu için delil oluşturmaz.

Bununla birlikte, kararda tutuklu çocuğun üye olduğu ileri sürülen silahlı terör örgütü “THKP/C Dev Yol Devrimci Hareket” şeklinde yazılı. Gelin görün ki tarihte ve güncelde böyle tek isimli bir örgüt yok. Bu nedenle avukat Cenk Samet Er, tüm kelimelerin/örgütlerin ayrı ayrı tarihlerini yazmış tahliye talebinde.

Ve elbette, Ömer Aksu aleyhine kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığı, haliyle karartabileceği bir delilin de olmadığı ve en azından adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi gerektiği vurgulanıyor.